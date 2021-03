Sánchez evita polemizar con Iglesias por Puigdemont y espera retomar la 'mesa de diálogo' a pesar de la amenaza de ERC

La parte socialista del Gobierno ha reiterado este martes su "satisfacción" por que haya salido adelante en el Parlamento Europeo el suplicatorio contra Carlos Puigdemont y ha evitado polemizar con su socio, Unidas Podemos, que votó en contra de que el expresidente catalán pueda volver a ser requerido por la justicia. Tampoco ha querido dar excesiva importancia a las advertencias que este mismo martes ha lanzado ERC, avisando de que el voto positivo del PSOE al suplicatorio en Bruselas podría poner en duda su apoyo en el Congreso.

La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha insistido en separar a la coalición de Gobierno que forman el PSOE y Unidas Podemos de lo que cada una pueda votar en el ámbito parlamentario, más aún en la Eurocámara. Todo, a pesar de que los dos socios del Ejecutivo se comprometieron a coordinar sus acciones.

"Somos dos formaciones políticas distintas y hay muchos elementos en los que no coincidimos", ha argumentado Montero para explicar por qué el presidente, Pedro Sánchez, no ha pedido explicaciones a Unidas Podemos y, según ha dicho, no se ha hablado del suplicatorio de Puigdemont en el Consejo de Ministros de este martes.

"Nos une el acuerdo de Gobierno", ha dicho pero ha añadido que "las formaciones son libres de expresar el sentido de su voto ni más ni menos que e el Parlamento Europeo". "Somos libres cada formación, nuestra autonomía está preservada. Sí hay unidad en la coalición, en la hoja de ruta pero no que se mimeticen en las distintas votaciones", ha insistido.

De la misma manera, Montero, ha restado importancia a las advertencias del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha criticado a los socialistas por "aplaudir" el suplicatorio y les ha avisado de que su grupo podría retirarles el apoyo parlamentario con el que ha sacado adelante importantes iniciativas. "Si siguen así lo acabarán celebrando en sus casas, y no en Moncloa", ha dicho Rufián.

Fuentes del Gobierno han descontado este martes tanto la reacción de Rufián como también su supuesta sorpresa por el voto de los socialistas en el Parlamento Europeo y Montero ha indicado que "no debería afectar" a lo que voten los republicanos en el Congreso.

"No lo interpreto como una amenaza, sino como la expresión de un malestar lógico en ERC, pero convencida de que el diálogo necesario en Cataluña que va a seguir", ha dicho Montero, que ha trasladado que el Gobierno espera que cuanto antes pueda constituirse en nuevo Govern para "retomar cuanto antes la 'mesa de diálogo'".