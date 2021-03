L'Aeroport de València posa en servici una nova zona d'eixides internacionals

Aquesta nova sala internacional, des de la qual ja estan operant vols no Schengen, abasta un 25 per cent de la superfície destinada a eixides en la terminal valenciana i compta amb quatre portes d'embarcament, dos cabines amb dos posicions cadascuna per al control manual de passaports i 12 equips automàtics ABC System (Automatic Border Control), segons ha informat AENA en un comunicat.