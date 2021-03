La Banda Simfònica Municipal de València ofereix un concert aquest dijous

Un programa variat i molt atractiu amb dues estrenes absolutes en versió per a metalls i percussió és la proposta de la Banda Simfònica Municipal per al seu pròxim concert, que interpretarà el pròxim dijous dia 11 a les 19 hores. En aquest concert destaquen les estrenes absolutes, amb la formació Spanish Brass, del ‘Bolero per a Lluís’ del valencià Azael Tormo i ‘Excursions’ del compositor nord-americà Gregory Fritze.

Les dues prestigioses formacions, dirigides per Rafael Sanz-Espert, pujaran d’aquesta manera a l’escenari de l’Auditori de Les Arts per a oferir al públic assistent un repertori amb marcat accent valencià, a més de conegudes obres internacionals.

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha posat en valor “la gran labor que any darrere any realitza la nostra Banda Simfònica, en posar cura per incloure en els seus programes versions arranjades i estrenes absolutes, moltes d’elles de compositors valencians, que s’afegeixen al seu vast i importantíssim repertori i al patrimoni musical”.

‘Bolero per a Lluís’ és una obra amb una gran càrrega emocional, ja que va ser composat per Azael Tormo Muñoz en homenatge i en record a José Luís Masó Baldoví, qui va ser el seu amic, professor del conservatori Maestro Iturbi de València i director de gran quantitat de bandes, que va faltar fa uns anys. Per la seua part, ‘Excursions’ de Gregory Fritze destaca el grup sencer de músics protagonistes davant la resta d’instrumentistes, i posa en relleu cadascun dels instruments solistes.

Respecte a aquestes estrenes, Tello ha ressaltat la participació de Spanish Brass en el concert, una formació “de gran prestigi internacional que va guanyar el Premi Nacional de Música l’any passat, i a la qual compositors estrangers li dediquen partitures com ‘Excursions’ de Fritze, que podrem escoltar aquest dijous en una versió molt especial”. En aquest sentit, la regidora ha animat el públic a assistir al recital, que “reuneix dues formacions de gran prestigi i reconeixement i que ens permetrà gaudir d’un repertori on primarà el magisteri i l’excel·lència”.

El públic també podrà escoltar ‘La Péri’, una memorable fanfàrria impressionista de Paul Dukas, i ‘Fierabrass’, que convida el públic a prendre part de les aventures del Quixot, gràcies a l’enginy de l’alzireny Juan José Colomer. ‘Menu pour quatre’, del professor José Suñer-Oriola, amb quatre deliciosos moviments i una adaptació del ‘Libertango’, que commemora el centenari del naixement d’Ástor Piazzolla, completen el repertori del concert.

L’Ajuntament recorda que per a garantir la seguretat dels assistents, hi hauran dispensadors de gel hidroalcohòlic, presa de temperatura, distància interpersonal i l’ús obligatori de mascaretes. Les portes del recinte s’obriran 30 minuts abans de l’inici, permetent l’accés de manera còmoda i progressiva. Les localitats es poden obtenir de manera gratuïta al web www.servientradas.com, fins completar el màxim legal de butaques assignades.