Florentino Fernández se rompe al hablar de la repentina muerte de su madre

El humorista y actor Florentino Fernández se ha sincerado en el programa Dos parejas y un destino sobre la repentina muerte de su madre, a quien estaba muy unido.

En la nueva entrega emitida este viernes por TVE, el humorista ha puesto rumbo a los Pirineos catalanes junto a Gonzalo Miró, con quien ha compartido esta aventura en la nieve y alguna que otra confidencia.

Ya en una cabaña, el humorista ha recordado a su madre: "Mi madre falleció hace unos meses, ha sido un palo muy duro para todos", le ha confesado a Miró.

Según ha contado el cómico y actor, a su madre "nunca le terminó de gustar" el tipo de humor que hacía Fernández en televisión "porque era algo muy cercano al absurdo, y ella siempre decía: '¿Y cuándo te vas a poner un traje un día y vas a presentar?".

En este punto, se ha entristecido al saber que su madre no le llegó a ver "un poco más serio" como en la pasada gala de Nochebuena.

El humorista se ha emocionado visiblemente al pensar que su madre ahora estaría "muy orgullosa" de él. "Es una pena, porque yo esperaba MasterChef para que lo viera y falleció al terminar las grabaciones, no podíamos decir nada a nadie. Yo no le podía decir que había llegado a la final, y para mí era muy ilusionante, porque había aprendido a cocinar con ella", ha lamentado.

Entre lágrimas, Fernández ha recordado el momento de su repentina marcha: "Diez días después de terminar la grabación se murió. Se levantó a las cinco de la mañana, le dio algo y falleció".

El humorista no ha podido contener la emoción y ha empatizado con Miró, que también perdió a su madre de joven. "Yo cuando me enteré me pareció horrible. ¿Por qué me pasa a mí esto? 74 años tenía, estaba bien, estaba sana... Y a partir de ahí se empezó a emitir MasterChef y yo siempre he pensado en mi madre", ha reconocido.

"Ahora que me podía ver un poco más serio... Las cosas de la vida, tío, que te sorprenden...", ha concluido antes de fundirse en un abrazo con Gonzalo Miró, que se levantó para mostrarle su apoyo.