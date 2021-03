AMP.- Dos persones resulten intoxicades per fum en l'incendi d'una vivenda a Massanassa

Sobre les 14.15 hores, el CICU ha rebut una alerta sobre un incendi en el carrer Jaume Balmes de Massanassa. Fins al lloc s'ha desplaçat una unitat del SAMU, l'equip mèdic del qual ha assistit dos persones per inhalació de fum.

Els afectats són una dona de 61 anys i un home de 66 que han sigut traslladats a l'hospital La Fe de València en l'ambulància de suport vital avançat.

Fins al lloc dels fets el Consorci Provincial ha mobilitzat dotacions de Torrent, Catarroja i el sergent de Torrent per a extingir el foc, les causes del qual no s'han precisat, però que ha afectat greument a la vivenda.