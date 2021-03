Escolares de la Axarquía graban un anuncio para que jóvenes reflexiones sobre violencias por razón de género

La iniciativa parte del programa de prevención y sensibilización para la erradicación de la violencia de género puesto en marcha por la Mancomunidad Axarquía y la Asociación Coglobal.

El presidente de la institución, José Juan Jiménez, ha señalado que "todas las personas tenemos que involucrarnos para conseguir un mundo igualitario. Tenemos que ser conscientes de los micromachismos que las mujeres sufren a diario y de las situaciones desfavorables que viven en el ámbito personal y laboral".

"Por eso -ha continuado- es tan importante que el concepto de igualdad sea asumido por los jóvenes desde edades tempranas". También Jiménez ha agradecido a Asociación Coglobal la formación ofrecida a estos tres grupos de escolares.

En concreto, son alumnos que cursan quinto y sexto de Primaria y de primero de ESO del CEIP Antonio Checa Martínez de Torre del Mar, del CEIP La Parra de Almáchar y del IES Almijar de Cómpeta -integrado por estudiantes de Cómpeta, Árchez, Canillas de Albaida Salares, Sayalonga y Sedella-.

"Durante las sesiones que integran el programa se han trabajado conceptos relacionados con la igualdad de género y en la prevención de la violencia de género con el objetivo de sensibilizar a la población infantojuvenil de los municipios axárquicos", ha recordado la edil de Formación, Aroa Palma, al tiempo que ha destacado que otro pilar de este programa ha sido "el fomento de la cultura democrática y participativa".

El spot está integrado por mensajes de los alumnos y alumnas de los centros educativos participantes en los que tratan de reflejar situaciones de desigualdad y el papel que tienen todas las personas para tratar de que no existan. 'Si duele no es amor'; 'La ropa no tiene género, cada uno puede vestirse como quiera' o 'Tareas al 50 por ciento y al 50 por ciento'.

"Desde la institución comarcal queremos felicitar a todos los alumnos y alumnas participantes por este spot sobre igualdad que nos han dedicado y del que debemos aprender jóvenes y mayores. Nuestra intención, y no sólo este mes en el que se celebra el Día de la Mujer, es difundirlo a través de nuestras redes sociales para que quede muy presente en nuestras actitudes y comportamientos diarios", ha concluido el portavoz institucional, Antonio Sánchez.