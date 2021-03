À Punt promourà la presència dels joves en els seus canals, plataformes i programes

Gràcies a aquest acord, els mitjans d'À Punt promouran la presència de joves en els seus canals, plataformes i programes per a abordar qüestions d'actualitat, a més de difondre les campanyes i iniciatives que desenvolupa de l'organització.

"Obrim un canal de comunicació directa amb una entitat que representa les persones joves, precisament en un moment en què es parla molt dels problemes que els afecten amb més virulència, com l'atur i la precarietat laboral", ressalta en un comunicat el director general de la radiotelevisió pública valenciana, Alfred Costa.

L'objectiu és que els mitjans públics donen veu a les víctimes més joves de la crisi i assenyalar les dificultats que els són pròpies, així com mostrar "els nombrosos exemples de creativitat, capacitat d'innovació i esperit solidari en el món de la cultura, l'àmbit econòmic i l'activisme social, i tot en les condicions més adverses".

A partir d'ací, el CVJ assessorarà l'ens en formats que ajuden a construir una ciutadania participativa, creativa, crítica, compromesa i solidària i treballarà conjuntament en la producció i difusió de continguts audiovisuals juvenils propis de la programació.

L'aliança formalitza una col·laboració que s'ha forjat en els últims mesos. "Un objectiu clau per a nosaltres és garantir la presència de gent jove en la ràdio i la televisió pública valenciana, garantir que la joventut tenim un espai on fer ús de la nostra veu i ser escoltades", afirma Cristina Martínez, presidenta del Consell de la Joventut.

Per a aquesta entitat, el conveni és un primer pas, un punt de partida, per a aprofundir en la col·laboració i donar més visibilitat a la realitat de la joventut i els seus problemes. Per açò, confia que es materialitzarà en projectes conjunts on els joves siguen els protagonistes.

L'acord també inclou l'elaboració de material informatiu, investigacions, esdeveniments, trobades, debats, seminaris o conferències, convocatòries de premis, projectes i campanyes de sensibilització, en solitari o en col·laboració amb altres organitzacions o persones coincidents en objectius i finalitats.

El Consell de la Joventut i À Punt treballaran conjuntament en la creació i la difusió d'esdeveniments i campanyes relacionats amb els objectius consensuats en els pròxims quatre anys.