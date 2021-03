Compromís proposa donar el bust de Joan Carles I d'Alacant a la delegació d'Hisenda pels seus "tripijocs"

20M EP

NOTICIA

Compromís a Alacant ha proposat que l'Ajuntament done el bust del rei emèrit que presideix el Saló Blau del consistori a la delegació d'Hisenda perquè "és on passa més temps en aquests moments entre regularitzacions i tripijocs i on hauria d'estar".