Asociación de Cafeterías de Institutos dicen que hay una en Cangas de Onís abierta y lo consideran un agravio

El colectivo ha recordado su situación y ha reiterado que fueron cerrados por las autoridades hace casi un año, en el inicio de la pandemia de COVID-19. Posteriormente, con la reapertura de los centros, la Consejería de Educación no les consideró esenciales y siguen sin trabajar.

"No vamos a tolerar arbitrariedades ni posibles 'tratos de favor', pues sabemos que alguna cafetería ha permanecido abierta sin ofrecer explicaciones acerca de ese trato desigual, ni nos consta que se vayan a depurar responsabilidades respecto a quien está omitiendo su labor permitiendo la apertura", han dicho desde la asociación.

Finalizan diciendo que la "injusticia amparada por el Principado" de "permitir a unos abrir y a otros no" pone de manifiesto que las cafeterías no son el problema puesto que, explican, no ha habido contagios por COVID en el IES Rey Pelayo de Cangas de Onís. Han dicho que han llevado este asunto a Fiscalía.