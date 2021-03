Sanitat veu viable el tret de diversos castells la nit del 18 o 19 de març després del toc de queda

La Conselleria de Sanitat veu viable que la ciutat de València, encara que no celebre les Falles en la tradicional setmana fallera a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19, puga acollir una nit d'eixe període, i sempre després de l'inici del toc de queda, el tret de diversos castells de focs artificials en diferents punts del seu terme municipal.

Aquesta proposta s'ha abordat aquest dimarts en la reunió de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Seguiment de la Covid-19 a la ciutat de València, en traslladar a Sanitat des del consistori la proposta plantejada en aquest sentit per l'associació de pirotècnics Piroval, segons han confirmat a Europa Press fonts municipals.

Des de la Conselleria de Sanitat han precisat a Europa Press que per part d'aquest departament autonòmic "no hi ha cap inconvenient" en què puguen dur-se a terme eixos trets "sempre que siga després del toc de queda" decretat dins de les restriccions imposades per a frenar l'expansió de la pandèmia. D'aquesta manera, es pretén que la gent no isca de les seues cases per a veure aquests espectacles i que no es produïsquen aglomeracions.

Així mateix, Sanitat ha subratllat que en cap cas s'està parlant d’"una Nit del Foc" sinó de "la possibilitat de disparar castells" de focs artificials en "diferents punts de la ciutat", com des de l'Ajuntament s'ha plantejat en la reunió d'aquesta jornada. En eixa trobada han participat entre altres la consellera de Sanitat, Ana Barceló, i l'alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó.

En eixa línia, per part de l'Ajuntament han detallat també que si finalment se celebraren eixos actes pirotècnics seria després del toc de queda perquè la gent no puga eixir al carrer a veure'ls sinó contemplar-los des de les seues cases. A més, han indicat que no s'ha tancat la data en la qual podrien tindre lloc, atés que podria ser tant la nit del 18 al 19 de març com la del 19 al 20 de març.

El consistori ha apuntat que la Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana hauria de donar el vistiplau final a la proposta perquè fóra autoritzada o no. D'aquesta manera, l'administració local s'ha mostrat a favor d'eixos trets si passen els filtres de la Conselleria de Sanitat i de la Delegació del Govern.

Fonts d'aquesta última institució han explicat a Europa Press que no li correspon donar autorització final i decidir en funció de qüestions relacionades amb la sanitat sinó garantir la seguretat del tret i així inspeccionar, a través dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat corresponents, el material que es vaja a usar.

Igualment, ha exposat que fins a les 14.00 hores d'aquest dimarts no havia arribat a la Delegació del Govern cap petició sobre aquest tema. No obstant això, les mateixes fonts han agregat que quan arribe es tramitarà.

Reunir-se amb Piroval

Des de l'Ajuntament de València han insistit que està encara tot per definir i han afirmat que serà necessari reunir-se amb Piroval, confirmar que Delegació de Govern no posa cap impediment i determinar, si és viable finalment, com es faran eixos trets de focs artificials.

Entre els detalls que caldrà tancar estan precisar les dates -si és la nit del 18 al 19 de març o la del 19 al 20 de març-, el nombre de punts des del qual s'oferirien els espectacles, les càrregues que es prepararien per a cadascun d'ells i quines empreses pirotècniques participarien.