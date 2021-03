Cvirus.- El TSJCV denega la suspensió cautelaríssima de les últimes restriccions demanada per hostelers d'Alacant

El tribunal ha acordat seguir la via de la mesura cautelar sol·licitada pel tràmit ordinari i dona dos dies de termini a la Generalitat perquè present al·legacions.

L'Associació de Restaurants d'Alacant (ARA) i l'Associació de Locals de Restauració i Oci d'Alacant (ALROA) van presentar aquest mateix dilluns un escrit en el TSJCV en el qual sol·licitaven la mesura de suspensió cautelaríssima de part de la resolució de la Conselleria de Sanitat per la qual s'acordaven noves mesures en el sector davant l'evolució de la pandèmia de coronavirus.

Sanitat en eixa resolució va permetre únicament l'obertura de les terrasses a l'aire lliure en els establiments i activitat d'hoteleria i restauració, amb un aforament màxim del 75%, amb un màxim de quatre persones per taula i fixant en les 18.00 hores el tancament dels locals. La distància entre taules en aquests establiments serà d'1,5 metres, amb consum sempre assegut i l'ús de mascareta mentre no es consuma.

En aquest cas, el tribunal, segons la interlocutòria facilitada pel TSJCV, no aprecia circumstàncies d'especial urgència per a no sentir a la Generalitat abans de pronunciar-se, per la qual cosa acorda donar curs a la mesura cautelar instada pel tràmit ordinari, si bé reduint el termini general de deu dies, per la qual cosa concedeix al Govern autonòmic fins al 4 de març per a al·legar contra la petició dels hostelers.