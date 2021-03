Atur.- Generalitat veu "clarament negatives" les xifres i les atribueix a les restriccions per la covid en servicis

Per a Nomdedéu, aquest augment pareix correspondre principalment a la "mala evolució del sector servicis, tocat probablement per les restriccions de la covid-19", segons ha indicat en un comunicat.

"No debades aquest és el sector on més incrementa la desocupació", amb 7.844 persones, la qual cosa suposa un augment del 2,53 per cent. A més, el secretari autonòmic ha subratllat que l'atur ha pujat més entre les dones (+2,31%) i els joves (+3,59%).

En contrast, el director de Labora ha destacat "la resistència de la indústria o de la construcció on fins i tot s'ha reduït el nombre de persones aturades", amb una caiguda d'un 1,44%.

Per a Nomdedéu, "aquestes dades demostren que, a més de poder ajudar les empreses amb més dificultats per a superar la pandèmia, com està fent la Generalitat, hem d'abordar urgentment un repensament seriós del model econòmic valencià".

Al seu juí, amb la injecció de fons europeus "tindrem una bona oportunitat per a fer-ho". "I caldria que aquests aposten per a impulsar activitats econòmiques més resilients, així com recolzar mesures d'innovació, tècnica i organitzativa, a les empreses per a millorar la productivitat i la qualitat de l'ocupació", ha indicat.

"Des de Labora seguim treballant i no ens ha parat la pandèmia", ha conclòs Nomdedéu, que ha destacat que des d'aquest mateix dimarts es poden sol·licitar en la web les ajudes per a la contractació de joves inscrits en Garantia Juvenil.