Vox destapa presuntas irregularidades en la urbanización del polígono 'El Ruiseñor' y pide una comisión de investigación

Así lo ha anunciado este martes el portavoz de Vox en el Consistorio capitalino, Antonio de Miguel, quien ha asegurado que en dicha formación tienen "claros indicios de que tras el proyecto de actuación urbanística del sector SNP-07 'Ampliación de El Ruiseñor' existen presuntas irregularidades, muchas luces y sobras".

Según De Miguel, Vox solicitará al pleno la creación de dicha comisión de investigación porque "queremos esclarecer y examinar determinados hechos que revisten singular importancia. En Vox nos vemos en la necesidad de depurar responsabilidades, conocer la verdad e investigar lo acontecido. Queremos confirmar las presuntas situaciones irregulares que pudieran haberse cometido en este sector en las dos últimas décadas bajo el mandato de diferentes gobiernos municipales", apostilla.

En la solicitud de la comisión de investigación, esta formación ha incidido en una serie de puntos que los dos ediles de la formación pretenden que sean aclarados por parte de los diferentes responsables políticos del Ayuntamiento en los últimos años.

"Queremos conocer las condiciones en las que se determinó la ordenación territorial y urbanística del Plan parcial del sector SNP industrial ampliación del polígono 'El Ruiseñor' del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Guadalajara, así como comprobar que no existieron irregularidades ni cambios no permitidos en el Plan Parcial", ha explicado De Miguel.

Además, Vox quiere que se les garantice "que se han cumplido los requisitos que la Ley impone en relación a la catalogación de suelo rústico protegido y las condiciones ambientales, sin vulneración de la legislación nacional y comunitaria en relación con el medio ambiente, el desarrollo sostenible, en la categorización del suelo y de la propiedad privada".

De igual forma, pretenden que en la citada comisión se pueda "examinar si se contaba con la totalidad de permisos y autorizaciones y la existencia o no de impedimento alguno urbanístico o jurídico", al mismo tiempo que "reconocer los pasos de los servicios urbanísticos del Ayuntamiento y de los promotores del terreno respecto a la zonificación y la reordenación".

"PROPIETARIOS AFECTADOS DENUNCIANDO USOS, ABUSOS E INDEFENSIONES"

Del mismo modo, el portavoz de Vox ha solicitado "examinar y atender las peticiones de los propietarios afectados ante sus denuncias de usos, abusos e indefensiones de la Agrupación Urbanística, además de conocer y comprender los porqués y razones de la absoluta tolerancia del Ayuntamiento ante los reiterados incumplimientos del agente urbanizador", ha especificado Antonio de Miguel.

En la petición, Vox también concreta que dicha comisión de investigación "pueda controlar el desempeño del agente urbanizador del desarrollo urbanístico e inspeccionar la actividad privada de ejecución para asegurar que la misma se realice en base a la ordenación urbanística, a las obligaciones comprometidas y a los principios de legalidad y seguridad jurídica", así como "vigilar que no se está contraviniendo lo dispuesto en la Ley, que no hay transgresión de la legalidad urbanística, que se está dentro de la legalidad y no al margen de la misma, que no hay nada ilícito, ilegítimo o ilegal. Y velar para que no haya una modificación perversa del modelo territorial", subraya el portavoz de la formación, Antonio de Miguel.

En dicha comisión de investigación espera "conocer la valoración de los planteamientos iniciales y la información del proyecto de encauzamiento del arroyo del Robo a su paso por los sectores SP40 'El Ruiseñor' y SNP-07 ampliación de 'El Ruiseñor', estanque de tormentas y colector de derivación del arroyo del Robo y detectar posibles irregularidades que pudiesen haberse cometido en el tratamiento de dicho arroyo, de la vía pecuaria y el colector".

Además de "saber y comprender como fue proyectada la vía de interconexión de los polígonos y los problemas administrativos con las expropiaciones de terrenos, estudiar el grado de fiabilidad en la justificación de las prórrogas concedidas, analizar el grado de exigencia por parte del Ayuntamiento, y el grado y nivel de protección, de consentimiento y de incumplimiento a la UTE".

PEDIR COMPARECENCIAS

Por último, insta a "comprobar que las instituciones han realizado correctamente su función de vigilancia e inspección, exigiendo a la empresa los avales necesarios por ley y la vigilancia de la marcha de las obras", así como "conocer como se proyectó y ejecutó la vía de interconexión entre polígonos, saber por qué hubo una innovación de un viario de conexión que ya estaba establecido y se creó uno ajeno al sector, circunvalando zona protegida".

El Grupo Municipal Vox propone que esta comisión especial de investigación, en caso de ser aprobada por el Pleno, esté formada por seis miembros, uno de cada grupo político representado del Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara.

"La intención es elaborar un plan de trabajo con propuestas y actuaciones de cada uno de los grupos municipales. Se organizará un calendario detallado y temporalizado de comparecencias de personas, administraciones, entidades y servicios del sector público y privado estrechamente relacionados con el nuevo polígono 'El Ruiseñor", ha explicado Antonio de Miguel, quien planteará "solicitar informes y reclamar la documentación e información que se precise para el desarrollo de la investigación, para su estudio y análisis de cualquier servicio o dependencia municipal".

RESPUESTA DE URBANISMO

De su lado, el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Guadalajara, Rafael Pérez Borda, ha apuntado en respuesta a denuncia del portavoz de Vox, que todas las actuaciones realizadas con respecto al Polígono de 'El Ruiseñor' desde que Ciudadanos está en el equipo de Gobierno han ido a pleno con todos los informes técnicos favorables.

"Desde este equipo de Gobierno no vamos a autorizar nunca que se utilicen las instituciones con fines partidistas", ha dicho en declaraciones a los periodistas indicando que el edil de Vox "intenta utilizar la institución en favor de su partido" y además está cuestionando a los propios técnicos municipales del Ayuntamiento.

Pérez Borda ha asegurado desconocer qué es lo que está buscando el edil con estas aseveraciones, pero tiene claro que "está yendo contra sus actos" ya que, además, él mismo ha votado a favor de la modificación del plan parcial y de asuntos relativos a este polígono cuando se han llevado a pleno.