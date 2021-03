El Ayuntamiento diseña una señalética "igualitaria" para evitar el sexismo y "feminizar el espacio público"

En la semana previa a la celebración del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres, la concejala de Igualdad y Políticas de Género y LGTBI, Lucía Beamud, ha puesto de relieve que esta medida contribuye a "visibilizar y feminizar el espacio público" junto con otras iniciativas, como la rotulación de 22 calles con nombres de mujeres importantes, la instalación de monolitos en recuerdo de María Moliner y el Grupo Femenino de la Residencia de Estudiantes o el parque bautizado con el nombre de la activista hondureña Berta Cáceres.

"Aquello que no se vive ni se ve está oculto. Por eso es tan importante dar a conocer, ya sea mediante el lenguaje o la imagen, toda la realidad a nuestra sociedad, una sociedad que es muy diversa. Durante mucho de tiempo ha estado escondida la mitad de nuestra sociedad, la de las mujeres. Para poder contar, para poder representar lo que significa toda la sociedad, es importante visibilizar y poder feminizar el espacio público", apunta la regidora Lucía Beamud en referencia a la señalética municipal, que aplica criterios igualitarios e inclusivos.

"El lenguaje y la imagen, además de ser medios con los que las personas se comunican y se relacionan, son un instrumento de transmisión de la realidad en que vivimos. El Ayuntamiento tiene especial cuidado con el uso igualitario del lenguaje y de las imágenes cuando se dirige a la ciudadanía a través de cualquier soporte de información".

La responsable de Igualdad y Políticas de Género y LGTBI ha recordado otras actuaciones que el consistorio ha desarrollado para "representar a toda la sociedad" y "feminizar el espacio público".

Entre ellas, la rotulación de 22 calles con nombres de mujeres importantes y olvidadas, una placa en recuerdo de las mujeres encarceladas durante el franquismo o la instalación de dos monolitos, uno de ellos donde vivió María Moliner, autora del 'Diccionario de uso del español', y el otro que pone en valor el trabajo del Grupo Femenino de la Residencia de Estudiantes en València para fomentar la educación superior de las mujeres.

Beamud también ha destacado el proyecto 'Mujeres de Ciencia', en colaboración con la Universitat Politècnica de València, el certamen de relatos Beatriu Civera y el parque bautizado con el nombre de la activista hondureña Berta Cáceres.

"Continuamos trabajando para visibilizar a la mujer, para representar a toda la sociedad, una sociedad diversa y plural", ha remarcado.

IDENTIDAD VISUAL DE LA CORPORACIÓN

La sección de Normalización Documental e Imagen Corporativa, dependiente de la Concejalía de Relación con los medios, vela para que los textos y las imágenes que se difunden desde el Ayuntamiento a través de los distintos canales de comunicación con la ciudadanía estén en consonancia con un discurso no sexista e inclusivo.

Su personal recomienda, entre otras cuestiones, que los dos sexos aparezcan realizando conjuntamente actividades tanto públicas como privadas, presentar a mujeres activas que combaten el rol pasivo estereotipado, incluir imágenes de mujeres en los ámbitos tradicionalmente masculinizados y viceversa, y representar la diversidad de personas que existe en la ciudad de diferentes etnias, culturas, orientaciones sexuales, edades o capacidades.

Por su parte, el concejal de Relaciones con los medios, Carlos Galiana, ha subrayado que "los valencianos y las valencianas son diversos y eso también tiene que quedar reflejado en la identidad visual de la corporación, porque València es una ciudad igualitaria y acogedora donde cabemos todas y todos".

La inclusión de figuras de mujeres profesionales y empoderadas, diferentes tipos de familias o personas con diversidad funcional en los documentos, ya sean escritos, iconográficos o digitales, son algunos de los recursos empleados para promover la equidad.

Según Galiana, "el consistorio genera gran cantidad y variedad de textos". "Se hace, por tanto, necesario comunicar en igualdad, es decir, fomentar una realidad comunicativa y de participación equilibrada que no incurra en tratamientos desiguales, que no refuerce roles y estereotipos sexistas y que no esconda a una parte de la sociedad", concluye.