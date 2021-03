El Gobierno prepara una Semana Santa con criterio único para todo el país y limitando la movilidad entre autonomías

Queda un mes para Semana Santa y el Ministerio de Sanidad y las comunidades ya están preparando un plan para las primeras vacaciones del año. Sin embargo, un año después de que empezara la pandemia, las autoridades sanitarias ya han aprendido lecciones, como la desescalada "demasiado rápida" del verano y la apertura en Navidad cuando aún no había remitido la segunda ola, que provocó la tercera actual.

Por eso, distintas fuentes apuntan que el enfoque ahora será distinto a diciembre, en el sentido de que exista una única estrategia en todo el país y que, si es preciso, no se levante el confinamiento perimetral, es decir, que no se permita viajar entre comunidades.

Según apuntan fuentes autonómicas, tampoco en Semana Santa se prevé flexibilizar el toque de queda, una de las medidas que se reconocen como más efectivas para contener los contagios. Esto es lo que recomiendan los expertos y también el enfoque político imperante.

Uno de los expertos que asesoran a Sanidad reconoce que en la Semana Santa "se es más proclive a actitudes más laxas, a movernos", pero hay que "extremar la prudencia" porque "seguimos en pandemia". "Ya se quiso salvar el verano y la Navidad y vimos lo que pasó", recuerda.

"Las limitaciones deberían ser muy parecidas, por no decir iguales"

Ninguna comunidad ha pedido levantar las restricciones

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, informó hace dos semanas de que los directores generales de Sanidad ya están preparando un plan de cara a la Semana Santa, con el convencimiento de que no debe ocurrir lo que pasó en Navidad. Para empezar, porque desde el Ministerio y desde varias comunidades se insiste en que, a diferencia de lo que ocurrió en diciembre, en esta ocasión debe haber criterios iguales para todo el país. Las limitaciones deberían ser "muy parecidas, por no decir iguales", dijo este lunes el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González.

Fuentes autonómicas apuntan que, de momento, ninguna comunidad ha pedido levantar restricciones, aunque comunidades más pequeñas, donde el turismo no tiene un peso tan grande en la economía o que pueden cubrir su oferta con la demanda local admiten también que quizá las autonomías que dependen más de los turistas tendrán más que decir. Sin embargo, desde dos de ellas ya llegan señales de que esta vez no habrá un excesivo relajamiento.

"La apertura será menor de lo que se piensa"

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, informó hace unos días de que propondrá al Consejo Interterritorial de Salud que las comunidades cierren sus territorios en Semana Santa para "no facilitar excesivamente la movilidad". Otra comunidad con un potente sector turístico, Andalucía, también ha avisado de que habrá una desescalada "prudente". Su consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, avisó ayer de que "la apertura será menor de lo que se piensa".

En esta línea, el consejero de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, avisó este lunes de que si no se llega con datos mejores a los de mitad de diciembre no se abrirá el territorio a los desplazamientos. "Tenemos que cuidar la movilidad. Soy partidario de no abrir hasta que no tengamos la seguridad de que en otras comunidades autónomas están igual que nosotros", dijo Fernández Sanz.

Castilla y León también defiende mantener el cierre perimetral, según dijo este lunes su consejera de Sanidad, Verónica Casado. "La postura es de prudencia y no considerar la Semana Santa diferente al resto, se deben mantener los mismos cuidados", afirmó.

El sector se centra ya en salvar el verano

No parece que una eventual decisión política de mantener las restricciones en Semana Santa se vaya a topar con la oposición del sector del turismo y la hostelería. Es uno de los más castigados en la pandemia, pero ya tiene la vista puesta en salvar la temporada de verano. De hecho, según distintos empresarios consultados por EP, de cara a abril hay "miedo" a dar "pasos en falso" y que la situación no mejore en verano.