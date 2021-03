Los vacunados con AstraZeneca describen los efectos secundarios padecidos: "La peor resaca de mi vida"

Trabajadores esenciales como policías, guardias civiles, personal de emergencias, docentes y veterinarios comenzaron a vacunarse contra la covid-19 la semana pasada. La mayoría recibe el suero desarrollado por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca y muchos reportan los efectos secundarios, pero todos observados ya en los ensayos clínicos, recuerdan los expertos.

Sonia Castillo es profesora de Infantil en un colegio público de Madrid. El viernes recibió su primer pinchazo y este fin de semana ha estado "como si me hubiera pasado un camión por encima". Los efectos aparecieron a las 24 horas de la inyección y le duraron unas 48 horas. Ha pasado dos noches con picos de 37,8 grados centígrados de fiebre que frenaba con paracetamol, como le pautaron en el momento de la vacunación y también recoge la última actualización de la Estrategia de Vacunación elaborada por el Ministerio de Sanidad en coordinación con las Comunidades Autónomas.

Esta maestra no ha sentido dolor en el lugar del pinchazo pero sí "fuertes dolores musculares" que le han despertado durante dos noches. Con todo, se siente afortunada por haberse vacunado ya: "Sabía que estaba controlado y que no iba a ir a peor. Me compensa sin dudarlo, porque si te contagias de covid no sabes cómo te va a afectar. Creo que es prioritario que todos nos vacunemos para controlar al virus entre todos antes de que las nuevas variantes lo pongan más difícil. Además, una vez inmunizada podré hacer mi trabajo más tranquila".

Otro caso es el de Santiago, guardia civil de 46 años residente en Madrid. También parcialmente inmunizado desde el pasado viernes 26 de febrero, los efectos le han durado 24 horas. Experimentó picos de fiebre de 38,5 y escalofríos durante las primeras 12 horas y cansancio y dolor muscular durante las siguientes 12 horas. Este lunes estaba de vuelta en el trabajo. Vacunarse contra el SARS-CoV-2 "nunca me generó dudas", asegura, al tiempo que espera "sin miedo" a la segunda dosis, que recibirá en unas 12 semanas.

Paloma Viñambres es más joven y ya se ha recibido la pauta completa. En enero recibió los dos pinchazos del suero desarrollado por Pfizer y BioNTech, basado en ARN mensajero. Tras la primera dosis sintió cansancio, escalofríos y dolor en el brazo, que no podía casi mover. Estos efectos desaparecieron a las 48 horas y no hubo ni rastro de ellos tras el segundo pinchazo. Con 22 años, cuida a personas discapacitadas en un centro de la Comunidad de Madrid y cuenta que la mayoría de sus compañeros sintieron los mismos efectos. "Para mí ha sido una vacuna más", afirma al tiempo que anima a todo el mundo a inmunizarse frente a la covid-19

Natalia García es profesora de Infantil en un colegio público de San Fernando de Henares. Con 27, describe los efectos de la vacuna de AstraZeneca como "la peor resaca de mi vida". Reporta "mareos, escalofríos, fiebre y ganas de vomitar" durante 48 horas. Expone que este lunes en su centro faltaron varios compañeros y por ello lamenta que "no se haya previsto" que la vacunación iba a causar bajas.

De hecho, decenas de profesores de la Comunidad de Madrid estuvieron este lunes de baja por los efectos secundarios causados por la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus, según datos de CC OO y de la FAPA Giner de los Ríos. El sindicato considera que el inicio de la vacunación del profesorado el pasado jueves es "una buenísima noticia" pero es "lamentable que esa alegría quede empañada por la mala gestión" del Gobierno regional debido a "la confusión, la opacidad y la improvisación".

No fue el caso de Patricia C, otra docente en un instituto público de Leganés, que se vacunó el sábado y este lunes sí pudo ir a trabajar. Se muestra "contenta" por haber sido de las primeras y reporta "dolor en el brazo, como agujetas, muy leve, y malestar, escalofríos, dolor muscular y un pico de fiebre de 38,6 que bajó con paracetamol". En su centro faltaron este lunes 10 docentes, ocho de ellos por los efectos de la vacuna, relata.

Marina y Daniel Almarcha son hermanos, de 28 y 30 años, respectivamente y también han sido vacunados ya -el jueves pasado- por trabajar en una farmacia de Moratalaz, en Madrid. Mientras que Marina sí presentó la noche del pinchazo "muchos escalofríos durante tres horas, fiebre de 38,5 y cefalea", además de cansancio durante las siguientes 48 horas y un dolor en el brazo que persiste hasta este martes, su hermano Daniel no ha experimentado ningún efecto adverso. Marina, asegura, se siente "una privilegiada" por haber recibido ya su primera dosis.

"Son efectos evidenciados en los ensayos"

El presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), Amós García, recuerda que todos los efectos descritos por las personas que van recibiendo la vacuna de AstraZeneca (y las de Pfizer y Moderna) son los ya observados durante los ensayos clínicos. "Son los que se evidenciaron en los ensayos, los esperables y, además, los mismos que tienen otras vacunas: dolor en la zona de administración, cefalea, cansancio o fiebre y se resuelven por sí mismos casi sin intervención", resalta.

García recuerda que el tener que recurrir al paracetamol "entra en la normalidad" y "también pasa con otras vacunas como la de la meningitis B".

Preguntado por si la posible administración del suero de AstraZeneca a mayores, el presidente de la AEV recuerda que de momento en España no se recomienda a mayores de 55 años porque "no han hecho ensayos con solidez estadística y no hay evidencia sólida", pero ello no quiere decir que no sea segura. De hecho, apunta, "ya hay algo de evidencia y en Reino Unido y otros países se está utilizando en mayores de 55".

Francia ha anunciado este martes que administrará a partir de ahora la vacuna de AstraZeneca también a personas mayores de 65 años, y no solo a los que están por debajo de esa edad, a la vista de los resultados "muy alentadores" del estudio en vida real que se ha hecho en Escocia (Reino Unido).

¿Por qué los mayores reportan menos efectos? "Podría ser tanto porque su sistema inmunológico es más débil como porque las vacunas que se les administran a ellos son de diferente tipo, pero hay que basase en certezas y evidencia científica", expone.

Con todo, el médico recuerda que "el ejemplo más terrible que puede tener la pandemia ahora es seguir con ella y lo único que nos permite modularla y mantener una actitud activa contra ella es la vacuna. No hacer uso de ellas significaría dar pie a que siga el drama".

2º Informe de Farmacovigilancia

El Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (SEFV-H), integrado por los Centros Autonómicos de Farmacovigilancia y coordinado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), realiza una valoración permanente de los acontecimientos adversos notificados en España tras la vacunación. Según el último informe relativo a las vacunas de la covid-19, emitido el 9 de febrero y con datos de hasta el 24 de enero de 2021, cuando se habían administrado en España 1.131.805 dosis de vacunas (actualmente se han inoculado ya 3.829.465 dosis), se recibieron 1.555 notificaciones de acontecimientos adversos (de los sueros de Pfizer y Moderna, los autorizados hasta ese momento).

Los acontecimientos más frecuentemente notificados fueron los trastornos generales (fiebre, dolor en la zona de inyección), del sistema nervioso central (cefalea, mareos) y del aparato digestivo (náuseas, diarrea). Nada que no fuera descrito en los ensayos clínicos: "No se ha identificado ninguna reacción adversa hasta ahora desconocida que pueda ser motivo de preocupación", reza el informe.