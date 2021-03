Fira València acorda demanar una ajuda de fins a 9,2 milions d'euros a la Generalitat

El Comité Executiu de Fira València ha acordat aquest dilluns per unanimitat sol·licitar a la Generalitat una ajuda directa de fins a un màxim de 9,2 milions d'euros per a cobrir les pèrdues provocades per la Covid-19 durant l'any 2020 i en el que portem de 2021.

Per a açò, s'acollirà al nou Marc Temporal Nacional d'ajudes d'Estat que la Comissió Europea va aprovar per a Espanya la setmana passada i que permet la concessió d'ajudes directes de fins a 10 milions d'euros sense autorització prèvia de Brussel·les, sempre que no superen el 90% de les pèrdues ocasionades per la Covid en el cas de les pimes.

Així, davant els problemes de liquiditat que arrossega la institució firal, la Conselleria d'Economia Sostenible eixirà "al rescat" i tramitarà "de forma immediata" la concessió d'aquesta ajuda que se sumaria als 800.000 euros que Fira ja ha rebut en els últims mesos, ha explicat a Europa Press el subsecretari d'Economia, Natxo Costa.

En qualsevol cas, l'import definitiu dependria de l'estudi financer i de les necessitats de liquiditat demostrades per Fira, i segons l'evolució de la crisi sanitària permeta reprendre l'activitat, podria no caldre fer ús d'eixos 9,2 milions, eixa és la quantitat màxima que es pot sol·licitar però potser que finalment les necessitats de tresoreria siguen inferiors, ha explicat el subsecretari.

Suport unànime a la mutació demanial

A més, el Comité Executiu ha expressat el seu suport unànime a l'acord pel qual l'Ajuntament ha cedit a la Generalitat la titularitat dels béns i terrenys de Fira València, per mitjà d'una mutació demanial externa, sempre que es destinen de forma majoritària a l'activitat firal. En tot cas, segons Hisenda, la Generalitat també podrà destinar aquests béns a altre ús, sempre que siga compatible amb l'activitat firal.

Durant la trobada, s'ha donat compte del compliment "al 100%" del 'full de ruta' financer dissenyat per Hisenda per a garantir la viabilitat de la institució firal, de la qual la Generalitat ha hagut d'assumir un deute de més de 1.000 milions d'euros entre capital i interessos, ha recordat el departament de Vicent Soler en un comunicat.

Tal com han apuntat els membres del Comité Executiu, el compliment del 'full de ruta' per a la reestructuració financera de l'entitat permet obrir una nova fase vinculada a la reorganització de la Fira i del seu model de gestió, que haurà d'adaptar-se a la nova realitat econòmica.