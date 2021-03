Cvirus.- Bonig demana una comissió d'investigació sobre vacunació i vol saber si hi ha membres del govern vacunats

Així s'ha pronunciat la líder dels 'populars' valencians en una roda de premsa que ha oferit aquest dilluns després del consell de direcció del PPCV. Bonig ha insistit en la idea de la comissió per a "saber la veritat amb transparència" i "corregir errors i que no es produïsquen en la segona fase de vacunació".

Per açò, la líder 'popular' ha demanat saber "tota la veritat" i qui s'ha saltat el procés, "no només polítics, també sindicalistes, sacerdots, tothom". També ha demanat conéixer per què alguns apareixien en els llistats de Sanitat, per la qual cosa, al seu juí, la millor opció és una "comissió d'investigació on es depuren totes les responsabilitats".

Així, ha insistit a demanar "llum i taquígrafs" i s'ha preguntat per què "si s'obri un vial i hi ha sis dosis, no estan les sis persones preparades". Per açò, ha demanat "una mica de serietat" i un criteri unificat perquè no siga cada departament de salut qui decidisca.