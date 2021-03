Bonig pide una comisión de investigación sobre vacunación y quiere saber si hay miembros del gobierno vacunados

Así se ha pronunciado la líder de los 'populares' valencianos en una rueda de prensa que ha ofrecido este lunes tras el consejo de dirección del PPCV. Bonig ha insistido en la idea de la comisión para "saber la verdad con transparencia" y "corregir errores y que no se produzcan en la segunda fase de vacunación".

Por ello, la líder 'popular' ha pedido saber "toda la verdad" y quién se ha saltado el proceso, "no solo políticos, también sindicalistas, sacerdotes, todo el mundo". También ha pedido conocer por qué algunos aparecían en los listados de Sanidad, por lo que, a su juicio, la mejor opción es una "comisión de investigación donde se depuren todas las responsabilidades".

Así, ha insistido en pedir "luz y taquígrafos" y se ha preguntado por qué "si se abre un vial y hay seis dosis, no están las seis personas preparadas". Por ello, ha pedido "un poco de seriedad" y un criterio unificado para que no sea cada departamento de salud quien decida.

Además, Bonig ha denunciado el acceso al historial médico de personas, "datos privados que no se pueden hacer público". "Ya hay una enfermera que ha denunciado al Síndic de Greugues que han accedido a su expediente".

"Esto también podría verse en esa comisión porque queremos saber si alguien se ha extralimitado y ha cometido un delito. Si alguien se ha saltado el protocolo que pague por ello y ver qué errores se han cometido. Con la destitución de un segundo cargo no es suficiente", ha aseverado.

Respecto al plan de vacunación, ha advertido que "las previsiones de Puig no se van a cumplir". "En octubre dijo que la Comunitat Valenciana estaba preparada y hemos sufrido la peor tercera ola a nivel nacional. No se trata de anunciar el lugar donde vacunar sino el procedimiento y el personal", ha indicado.

"Si coincide con una cuarta ola o si es necesario que el sistema público valenciano comience a operar y atender patologías retrasadas, no se puede detraer personal para la vacunación masiva fundamental para reactivar la economía. Puig sigue sin enseñarnos los informes. Queremos que puedan vacunar los farmacéuticos, veterinarios, personal de Cruz Roja, Ejército, hay que habilitarlos legalmente pero no lo tienen previsto. Pedimos que se adelante, habilite a esa gente, prepárela y vacúnela y cuando llegue abril tiene un equipo de profesionales preparado para vacunar sin detraer personal del sistema público valenciano", ha manifestado.

FALLAS

Por otra parte, Bonig ha mostrado su apoyo "a todo el sector fallero, de la magdalena y de hogueras que reclaman ayudas". "Hoy el PP lleva una moción sobre cuota cero a autónomos para quien haya visto reducida un 50% o más su facturación de 2019. Puig debe bajar los impuestos y no cobrar a todo este sector. Si no hay actividad, no hay impuestos. Ayudas directas en vena y no ese plan Resiste que nunca llega", ha agregado.