Otero (Cs) apunta a la negligencia de la alcaldesa de Segovia como causa del posible cierre de la Base Mixta

"A todos los alcaldes se les recuerda por algo. Luquero pasará a la historia de esta ciudad como la alcaldesa que cerró, después de más de dos siglos de antigüedad, la Base Mixta", ha destacado la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos en su intervención durante la dación de cuenta y debate de la gestión municipal en 2020.

En sesión plenaria extraordinaria -a petición de Cs y PP-, Noemí Otero ha criticado que "la alcaldesa es una pésima gestora, no tiene capacidad ni de gestión de los asuntos domésticos ni de liderazgo en las cuestiones estratégicas para Segovia".

"En este Ayuntamiento no hay transparencia, no hay rendición de cuentas y no se cumplen los acuerdos plenarios", ha continuado. En este sentido, ha puesto sobre la mesa que el equipo de gobierno del PSOE e IU no ha permitido a la oposición tener acceso a la información municipal.

"Tenemos quince escritos de nuestro Grupo Municipal que no han sido respondidos en estos dos años", ha informado la portavoz y ha añadido que, de los 40 acuerdos que se han alcanzado en sesión plenaria, únicamente se han llevado a efecto dos, "lo que supone el cumplimiento del 5 por ciento de los compromisos plenarios".

En esta línea, ha asegurado que Luquero "miente". "Accedió a la Alcaldía asegurando tener lista una Ordenanza de Protección del Acueducto y anunciando su aprobación, para acabar reconociendo que dicho ordenamiento no va a existir", ha explicado.

La edil ha manifestado también que "todo demuestra que su gestión doméstica es muy deficiente, pero también es nefasto el liderazgo que ejerce como representante de los segovianos en otros niveles", haciendo referencia a la inexistencia de compromisos adquiridos tras las visitas de sendos ministros socialistas a Segovia.

"La alcaldesa lleva años vendiendo humo, falsas promesas. Entre tanto, Segovia está paralizada: cada día cierran más empresas, más comercios, más autónomos y nuestra ciudad pierde toda esperanza. Los segovianos estamos desmoralizados, sin rumbo y sin nadie al timón", ha aseverado Otero.

La portavoz de Cs ha concluido advirtiendo que "como bien dijo Luquero, la responsabilidad y la gestión es de la alcaldesa. Como usted tiene la responsabilidad, debe asumirla y debe marcharse".