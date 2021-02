Pleno.- La vicealcaldesa dice que estudiará la petición de Acción Social de usar parte de Harinera San José

Sara Fernández ha indicado que la tercera planta de ese espacio municipal "debería estar vacía" y "no se puede hacer nada en ella porque no hay plan de riesgos laborales" para los trabajadores, que cuestan casi 600.000 euros al año en salarios de personal municipal.

Ha añadido que el plan de usos no contempla ni la segunda, ni tercera planta y "no se puede consentir que en un espacio municipal se salten los procedimientos legales", ha señalado Sara Fernández para añadir que se aprobará que Zaragoza Cultural tenga el uso de la tercera planta y luego se estudiará o no la cesión a Acción Social. "Creemos en la Harinera y hemos presentado un proyecto a los fondos europeos", ha agregado.

La vicealcaldesa ha realizado este anuncio durante el debate de una moción de Podemos, que ha decaído por los votos en contra del PP, Ciudadanos y VOX, en la que se pedía al Gobierno de la ciuda asegurar el mantenimiento del modelo cultural comunitario y de cogestión que supone Harinera de San José y reconocer la gran aportación del Colectivo 'LlamaloH', implicado "modélicamente" en su cogestión.

También se solicitaba extender este modelo cultural en nuevos espacios previstos como la Harinera de Casetas y otros que pudieran surgir.

El portavoz del grupo municipal de Podemos, Fernando Rivarés, ha replicado a Sara Fernández "que no hay nada que estudiar" porque éste es un lugar de cultura comunitaria y se tiene que dedicar en "exclusiva" este cometido. "Si hay problemas de espacios de servicios sociales, se ha de solucionar por ese área; tendría que salir en tromba" a defender este proyecto, le ha dicho a Sara Fernández.

Además, ha recordado que la Harinera de San José surgió en 2017 como un nueva forma de gestión cultural con reconocimiento de varios países, que han visitado 'in situ' este proyecto, "de hábitos democráticos desde abajo". Ha asegurado que hay usos en todo el edificio y ha desestimado la posibilidad de que se instale en una planta un centro municipal de servicios sociales.

Rivarés ha incidido en que la Harinera San José es un proyecto cultural 4.0, cogestionado con Zaragoza-Cultural, que "copian" en ciudades de varios países. "Queremos que se mantenga en exclusividad para usos culturales y se extienda a Harinera de Casetas u otros que puedan surgir", ha enfatizado. Sobre la rentabilidad social ha dicho que está demostrada "cada día".

INFORME

El portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, ha pedido elaborar un informe de retorno social sobre la Harinera de San José, que ha considerado "debería ser lo habitual" en las actividades subvencionadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, como las residencias culturales en este espacio. También ha querido conocer si las empresas instaladas ejercen el trabajo gratuito o lucrativo.

Calvo se ha sorprendido al conocer que el dato del coste de 600.000 euros en sueldos de trabajadores municipales y ha manifestado no saber qué es "cultura comunitaria".

La concejal del grupo municipal de ZeC, Luisa Broto, ha subrayado los reconocimientos a este proyecto, que "choca" con la falta de mimo del actual equipo de gobierno, que en el presupuesto de 2020 detrajo la partida de 125.000 a 95.000 euros. Zaragoza-Cultural debe equipar este espacio, ha exigido.

Broto ha esgrimido que la cultura no es gasto, sino inversión y le ha dicho a Sara Fernández que "no es bueno" contraponer unos servicios contra otros y a lo que la vicealcaldesa le ha replicado que en 2016 se hizo cuando gobernaba Zaragoza en Común.

El concejal del grupo municipal del PSOE, Antonio Barrachina, ha mostrado el apoyo a la moción de Podemos porque los espacios que funcionan bien hay que mantenerlos, como así se dice en el informe de Zaragoza Cultural que lo califica de "espacio de referencia".

Barrachina ha dicho que "es evidente" que hay que acondicionar la planta tercera, dotar presupuestariamente al espacio, seguir siendo "exclusivamente cultural" y si hay necesidades, hay que buscar los acomodos pertinentes.