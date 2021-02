La semana pasada, Mar Torres se derrumbó en sus stories de Instagram después de recibir diversas críticas por una foto en la que salía en lencería. Tras el bajón que tuvo en ese momento y que la hizo acudir a sus redes sociales a sincerarse rota de dolor y hecha un mar de lágrimas, parece que la ex de Froilán está algo mejor, aunque continúa tocada anímicamente.

"He recibido unos mensajes muy duros de personas cercanas a mí, por así decirlo, familiares", confesó entre llantos y explicó que la habían llamado "prostituta", entre otras cosas. Pero ahora, más de una semana después y gracias a la ayuda de los que le rodean.

"Iba andando por la calle y me he puesto a llorar y me he dado cuenta de que hay veces que necesitas más cariño y atención porque estás más sensible", se sinceró en unos stories de Instagram. "En este momento es mi caso, estoy pasando una época un poco complicada, en el sentido de temas mediáticos. Hay gente que va de amiga tuya y luego te la clava por la espalda".

"No me quiero poner a llorar como la última vez porque no viene al caso, pero sí quería comentaros que a lo mejor puede ser que esté más out de las redes porque quiero curarme", confesó la influencer de 22 años. "Ahora mismo estoy en manos de unas magníficas personas que cuando me ha dado ese ataque he ido a ellos, pero es el momento de parar, pensar y ver qué es lo que me conviene y lo que no".

"Ahora esto se me está haciendo muy duro y no mola nada estar en esta situación", concluyó. Pero, tras sus mensajes, quiso hacer una mención a una persona muy especial, pues compartió una foto con Froilán.

La influencer recordó cuando estaba con su ex dedicándole la canción Always Remember Us This Way, de Lady Gaga. El título se podría traducir como "Siempre nos recordaremos así", por lo que parece que una de esas personas incondicionales que sigue teniendo a su lado es a Froilán.