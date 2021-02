Este martes, Mar Torres ha estallado en Instagram y ha querido denunciar los duros comentarios que recibe llamándola "prostituta", entre otras cosas. La ex de Froilán se ha derrumbado y se ha mostrado hecha un mar de lágrimas para confesar sus sentimientos y demostrar que todo lo que le dicen le afecta.

La influencer de 22 años ha decidido tomar esta decisión después de que el pasado fin de semana publicara una foto en sus stories en la que posaba en ropa interior de Woman Secret. Al parecer, a muchos de sus seguidores no les pareció apropiada esta imagen y decidieron descargar sus críticas contra ella.

La joven ha vuelto a acudir a sus stories para abrirse en canal y dejar claro la cantidad de comentarios crueles que le llegan. "He recibido unos mensajes muy duros de personas cercanas a mí, por así decirlo, familiares o personas que he ayudado en su día, por la foto que subí el otro día en ropa interior, que no lo veo nada mal", ha comenzado diciendo entre lágrimas.

"Tener que estar recibiendo mensajes de 'eres una prostituta, no sabes cómo llamar la atención'... Una barbaridad de cosas", ha asegurado. "Solamente pido que haya respeto, hoy en día todo el mundo puede hacer lo que le da la gana con su vida, su cuerpo y con todo. No entiendo por qué hay que estar machacando a la gente de esta manera, que todo el mundo tenemos un corazón y cabeza".

"No es la primera vez que me pasa, no es la primera vez que sufro esto por parte de mucha gente. Estamos en el siglo XXI, no hago nada malo, no hago daño a nadie", ha denunciado. "Hacéis mucho daño a la gente y aunque todo parezca bonito en Instagram, os juro que no lo es", ha concluido, poniéndose una mano en la cara y llorando.