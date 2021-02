Cvirus.- Les terrasses obriran fins a les 18.00 i amb quatre comensals i els comerços fins a les 20.00

Així, serà l'inici de la desescalada a la Comunitat Valenciana que s'ha aprovat aquest dijous en la Mesa Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant la covid-19, i les línies principals de la qual, sis, ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, qui ha oferit una roda de premsa juntament amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló.

Així mateix, s'alçarà, a partir del primer cap de setmana de març, el tancament perimetral de les grans ciutats de més de 50.000 habitants, si bé es manté el del conjunt de la Comunitat Valenciana, mentre que els contactes socials s'eleven a quatre en els espais públics i les reunions familiars se segueixen reduint a un sol nucli familiar. No obstant açò, el toc de queda seguirà vigent entre les 22.00 i les 6.00 hores i es flexibilitzarà l'activitat física i de l'esport.

Les mesures que es mantenen vigents es perllongaran 15 dies més, encara que la setmana vinent es tornarà a reunir la comissió interdepartamental per a avaluar la situació, sobre la qual que el president s'ha compromès al fet que les limitacions duren només el temps necessari, "ni un dia més".

Sobre aquest tema, Puig ha destacat que l'evolució epidemiològica favorable a la Comunitat Valenciana, amb una incidència que ha baixat un 88 per cent des de l'adopció de les limitacions, els pacients hospitalitzats suposen ja una quarta part dels quals hi havia i el nombre de malalts s'ha reduït un 83%.

"Quantes vides entre tots hem salvat?", s'ha preguntat el president, qui ha assegurat que "milers", tant per "maduresa cívica" com per "corresponsabilitat", però ha apel·lat a la prudència perquè "encara no estem bé", amb 320 ingressats en les UCI. "Eixe ha de ser el termòmetre per a tots", ha fet veure, i ha demanat que "ningú es relaxe", "pense que s'ha acabat" i tracte de recuperar el temps perdut i fer vida normal.

La Comunitat Valenciana va decretar des del 21 de gener un paquet de restriccions per a fer front a l'estrés hospitalari i l'augment de la corba de contagis que començava a registrar-se després de les festes nadalenques. Entre elles, va ordenar el tancament total de l'hoteleria de la Comunitat Valenciana i el dels comerços a les 18.00 hores, excepte els essencials, i també de l'esport.

Així mateix, el 25 de gener va entrar en vigor el tancament perimetral de les ciutats de més de 50.000 habitants durant els caps de setmana i els dies festius i la limitació de les reunions en espais privats a les persones convivents i en els llocs públics a dos persones no convivents.