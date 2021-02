L'Ajuntament demana als propietaris del València CF que "moguen fitxa" per a concloure el Nou Mestalla

El primer edil ha secundat així la vicealcaldessa i responsable d'Urbanisme, Sandra Gómez, qui moments abans assenyalava que ara que es compleixen dotze anys des que es van abandonar els treballs de construcció d'aquest estadi, "és bon moment per a recordar el deute i el compromís que va adquirir la propietat del club amb la ciutat quan va assumir la direcció del València CF".

Es tracta d'un club que "representa la ciutat des de fa més de 100 anys, que no s'entén sense la seua afició i sense el compromís i el suport que li ha donat sempre aquesta ciutat perquè siga un projecte esportiu que ens represente amb orgull", ha subratllat.

Però ara, Gómez ha volgut recordar-li "el compromís que té la propietat per a acabar les obres del Nou Mestalla. Després de dotze anys de paralització hi ha hagut temps més que suficient per a posar-se a treballar, per a donar algun senyal de vida", remarcat.

Com a responsable d'Urbanisme, la també vicealcaldessa ha recordat que l'última reunió amb representants de la propietat del club va ser a l'inici del curs polític i ha lamentat que des d'aleshores "no hem tornat a saber res".

En la seua opinió, "han passat mesos més que suficients per a complir els mínims acords i requisits" que se li van exigir al club "per a poder donar per vàlid el compromís que tenen amb ciutat d'acabar el Nou Mestalla, per la qual cosa ha tornat a insistir que "té un compromís no solament jurídic, també moral i ètic amb la ciutat de València".

En aquest sentit, Gómez ha volgut deixar clar que "acabar el Nou Mestalla no és una cosa en benefici de l'Ajuntament sinó de la ciutat, i especialment de la seua afició que vol veure jugar al seu club en un estadi en condicions, amb dignitat i que vol deixar de veure com el Nou Mestalla segueix sent una espècie de monument a la mala gestió esportiva que el club va patir durant uns anys".

PP DEMANA PASSAR "DE LES PARAULES AlS FETS"

També la portaveu del Grup Popular Municipal, Maria José Catalá, s'ha mostrat "absolutament d'acord que una ciutat com València no permetre's tindre a l'entrada un estadi durant tants anys paralitzats".

En la seua opinió, això "deteriora la imatge de la ciutat" a més de ser un "problema" per la "falta de dotacions públiques", en concret pel poliesportiu que requereix el barri Benicalap. "L'expectativa del veïnat que anava a ser un motor econòmic s'ha vist frustrada per anys i anys de paralització", ha lamentat.

Així, ha apel·lat als responsables del club perquè "prenguen una decisió i es posen a treballar en eixe aspecte". "Passaria de les paraules a fets i demane que Ajuntament i Generalitat passen de les paraules als fets", ha subratllat. "El club necessita que la seua Administració defenga el futur del València CF", ha conclòs.