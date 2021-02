La azafata de 'La Ruleta de la Suerte' se arrepiente en directo por un comentario: "Ay, no debo decir esas cosas"

La Ruleta de la Suerte lleva más de diez años en antena, por lo que se trata de uno de los programas de entretenimiento que más momentazos ha dado. En algunas ocasiones, los concursantes sorprenden al demostrar su agilidad resolviendo panelas; mientras que, en otras, necesitan hasta la última letra para adivinar lo que se esconde tras ellos.

Sin embargo, el martes 23 de febrero, el momento más comentado del programa lo protagonizó Laura Moure, la azafata del concurso de Antena 3, al decir algo que no debía después de que una concursante resolviera uno de los paneles con la pista: "¿Te quedas o sales corriendo?".

"Si abres su nevera y solo hay comida basura", era la respuesta, a lo que Jorge Fernández lanzó una reflexión: "Claro, imagínate. Tú tienes una relación y es la primera vez que te invita a su casa y, de repente, abres la nevera y dices: 'Ay, va...'. ¿Qué haces? ¿Sigues hacia delante con él, o con ella, o...? Es una característica que denota mucho la personalidad de esa persona".

"A mí es que me encanta", respondía uno de los participantes. "¿A ti te encanta la comida basura?", preguntaba, desconcertado, el presentador. "Siempre decimos: un poquito no está mal, vale. De vez en cuando. Pero si, de repente, abres el frigorífico y ves todo comida basura...", apuntaba Fernández.

"Pero, a lo mejor, lo que ha hecho es llenar la nevera para un finde bueno así de pelis", intervino Moure. "Eso también puede ser. Claro, lo mismo luego no es así, ¿no?", reconocía el conductor del programa. "Yo a veces lo hago. A veces digo: 'este finde, venga'. Y ale ahí, todo lleno de cosas", reconoció la azafata.

De pronto, Moure frenó su intervención con un sonoro "¡Ay!" al tiempo que cubría su boca con las manos. "No debo decir esas cosas, es verdad", aseguró, disculpándose. "Si lo haces un finde, sí. Eso no pasa nada. Puedes decirlo, puedes decirlo", la tranquilizaba Fernández. "Si ya sabes que te riño en privado también, eh", reveló el presentador, dejando claro que no comparten los mismos hábitos de alimentación y que esto suele ser motivo de discusión entre ambos.