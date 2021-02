Johnny Depp se ve obligado a vender la aldea que poseía en Francia debido a sus problemas de liquidez

Desde que empezasen los litigios de Johnny Depp con la también actriz, y su actual exmujer, Amber Heard, el actor no está pasando por uno de sus mejores momentos ni en lo personal ni en lo profesional.

Pese a que se divorciaran en términos amistosos, dos años más tarde de eso, en 2018, Heard aseguró en The Washington Post que había sufrido malos tratos. Al parecer Depp se dio por aludido y la demandó, comenzando una disputa que llega hasta ahora.

Numerosa información acerca de esta tortuosa relación ha ido llegando en cuentagotas, plagada de anécdotas algo escalofriantes sobre la pareja que realmente solo se mantuvo unida durante un año.

Una de las consecuencias de esto para el actor de Hollywood ha sido, precisamente, que la industria le dé la espalda y deje de tener tanto trabajo como acostumbraba anteriormente. El último contrato laboral que se le ha ido al traste ha sido su participación en la saga de cine Animales Fantásticos, a cargo de la Warner.

Como resultado, Johnny Depp ha decidido vender uno de sus mayores tesoros, una pequeña aldea que había comprado, en 2001, en Francia y con la que pasó muchos momentos con su ex, Vanessa Paradis y los dos hijos que comparte con esta Lily-Rose Depp y John Christopher III.

Pueblo de Johnny Depp en Francia. WENN | GTRES

La propiedad se encuentra en las inmediaciones de Plan-de-la-Tour, a unos 30 kilómetros de Saint Tropez, cerca de la costa mediterránea francesa, en la Provenza.

La aldea tiene casi 17 hectáreas y cuenta con 12 edificios, entre los que hay dos piscinas, una bodega, una iglesia, un gimnasio, un restaurante y hasta una pista de patinaje.

El actor ya trató de vender el lugar en alguna otra ocasión y, ahora, no ha tenido más remedio que volverlo a intentar y esta vez lo ha conseguido. El precio que el desconocido comprador ha tenido que pagar por el pueblo ha sido de 45 millones de euros.

Casa de Johnny Depp en Francia. WENN | GTRES

"¿Sabes lo que hago ahí? ¡Absolutamente nada! A veces no salgo de la propiedad durante tres meses. Cuando me despierto, me voy al jardín, veo si las verduras han crecido bien, si algunas flores comienzan a florecer. Nunca suena el teléfono. Los niños son el único tema de conversación, todo gira en torno a ellos. ¿Los vamos a sacar a pasear? ¿Comemos con ellos en casa o vamos de picnic? Estos son los problemas que se nos plantean", estas son las declaraciones que Depp hacía a la revista francesa VSD acerca de las temporadas que pasaba en este sitio.

Parece que la mala racha de Johnny Depp no mejora y a ella se suman sus problemas financieros, derivados de la situación, que le han hecho deshacerse de uno de sus lugares favoritos.