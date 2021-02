Marcano achaca a un "exceso de confianza" el accidente mortal de Cabárceno

Según ha explicado esta mañana en declaraciones a la prensa, lo sucedido se debe "a ese exceso de confianza" producto de un trabajo que se realiza "de manera rutinaria", dado que el fallecido realizaba "esos movimientos u otros bastante parecidos todos los días" a lo largo de su vida laboral.

Una confianza, según Marcano, que "acaso en determinados momentos lleva a cometer una imprudencia".

Respecto a las circunstancias concretas en que se produjo el accidente, el consejero ha señalado que "todo son conjeturas" en estos momentos a la espera de lo que determine la necropsia y los informes de la autopsia y de la Policía Judicial.

Ha señalado además que también los responsables del Parque están trabajando "desde el primer momento" en esclarecer lo sucedido y tienen instrucciones "muy precisas" de entregar un expediente relativo a la investigación.

No obstante, ha explicado que cuando fue golpeado por la elefanta el trabajador fallecido se encontraba en la zona denominada 'patio de manga', un pasillo intermedio de seguridad que sirve para que los elefantes entren y salgan de manera ordenada, y en el que "no debería de haber persona alguna".

En este sentido, ha reiterado que el hecho de que el operario se encontrara allí, en una zona de tránsito de animales que son "impredecibles" y pesan miles de kilos, 4.000 en el caso de la elefanta que "asestó el golpe letal a Joaquín", responde a ese "exceso de confianza" que se considera causa del accidente.

"A eso me refería cuando apuntaba la posibilidad de una imprudencia, producto, insisto, esto quiero resaltarlo, de una excesiva confianza", ha precisado Marcano, quien ha recalcado que la elefanta propinó una "embestida tremenda" al operario.

Y es que, según el consejero, cuando ayer visitó el recinto comprobó que está "muy diferenciada" la zona de cuadras de los animales, de las de la campa y del 'patio de manga', y constató que es una zona "bastante segura" y "perfectamente delimitada", por lo que "cuando una persona busca protección, la tiene. Basta con ocupar los espacios que le correspondan", ha dicho.

De esta manera, en ese lugar de tránsito de los animales no sólo no era habitual que hubiera personal, sino que "no se puede estar ahí", ha recalcado al ser preguntado sobre la posibilidad de revisar los protocolos de trabajo. También ha señalado que mientras la elefanta estaba en la zona de la campa, había dos operarios de Cabárceno limpiando "y la tercera persona de ese equipo es Joaquín".

El consejero también ha explicado que la elefanta que golpeó al trabajador fallecido tiene una cría y "se tiene la sospecha" de que está embarazada. Asimismo, padece una infección en una pata y por lo menos una vez al día los cuidadores la sacan de la cuadra para limpiar sus heces y orines.

Preguntado si se contempla alguna actuación respecto a ella, ha respondido que "es un animal" y "yo mismo me sentiría absolutamente inhumano si tuviera la mínima tentación de responder a esa pregunta". "Lamentablemente la vida del parque sigue y afortunadamente los cuidadores seguirán cuidando y mimando a los animales. Yo creo que con eso respondo", ha apostillado.

En su intervención, Marcano ha vuelto a reiterar las condolencias a la familia y allegados del fallecido de todas las personas vinculadas a Cabárceno, donde el trabajador prestaba sus servicios desde el año 2002.

Ha recordado también que este mediodía tendrá lugar en el Parque un acto de homenaje en recuerdo de Joaquín Gutiérrez.

ACCIDENTE

El accidente tuvo lugar ayer a las ocho y media de la mañana en el exterior de las cuadras de los elefantes, cuando se iniciaban las tareas diarias de limpieza de recintos y suelta de los ejemplares al exterior.

En ese momento, el trabajador fallecido se encontraba en el denominado 'patio de manga' y fue golpeado por la trompa del animal, que estaba junto a su cría en uno de los patios grandes, lo que le hizo caer contra los barrotes del recinto.

El operario fue trasladado en ambulancia al Hospital Valdecilla de Santander, donde falleció pasadas las once de la mañana.