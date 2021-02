València aprova aquest dimecres la concessió de les primeres 2.091 ajudes del Pla Resistir

L'Ajuntament de València aprovarà aquest dimecres, en una Junta de Govern extraordinària, la concessió de les primeres ajudes, un total de 2.091 per un import de 5,2 milions d'euros, del Pla Resistir, destinat a autònoms i pimes de la ciutat per a pal·liar els efectes de les restriccions decretades per a frenar la pandèmia de la Covid-19.

Així ho ha anunciat aquest dimarts la regidora de Desenvolupament Econòmic, Pilar Bernabé, en la roda de premsa que ha oferit per a donar a conéixer aquesta decisió. L'edil ha precisat que dels primers 2.091 beneficiaris d'aquestes ajudes parèntesis, 1.146 són autònoms i 945 micropimes.

"Aquest és el primer llistat" de totes les que s'estan tramitant en aquest moment en el Consistori, ha exposat la responsable municipal, que ha indicat que són "3.600 les sol·licituds que s'estan tramitant".

Bernabé ha destacat que després d'aprovar aquest dimecres la concessió d'eixes 2.091 primeres ajudes, s'espera que "pràcticament tots" els seus destinataris "abans que acabe la setmana puguen tindre els diners en els seus comptes corrents".

L'edil ha apuntat també que d'aquest primer llistat d'ajudes, el 83,5% corresponen al sector de l'hostaleria i el turisme, prop de l'11% al de la cultura, un 4% a esports i el 0,90% a la venda ambulant.

Bernabé ha agregat que divendres que ve, en la Junta de Govern Local ordinària, es preveu "traure altres llistats" per a aprovar noves ajudes d'aquest Pla Resistir i ha manifestat que es calcula que aquesta nova tanda englobe a "al voltant d'altres mil" beneficiaris.

"Amb això l'Ajuntament de València està demostrant el seu compromís absolut amb els autònoms, amb les persones autònomes i micropimes de la ciutat" afectades en els seus negocis per les restriccions de la Covid-19, ha exposat.

La titular de Desenvolupament Econòmic ha afirmat que l'Ajuntament sabia d'aquesta necessitat i ha dit que era una "absoluta prioritat" donar resposta tan prompte com fora possible. "Havíem d'intentar agilitzar al màxim tots els tràmits perquè els diners arribaren a totes la persones que ho estaven necessitant tant", ha manifestat.

Bernabé ha afegit que per eixa raó, els temps que ha manejat l'Ajuntament per a la tramitació i la concessió de les ajudes del Pla Resistir han sigut "absolutament" de "rècord". "Aquest Ajuntament mai ha gestionat aquests tràmits d'ajudes d'aquests diners i en aquest temps rècord", ha dit.

La regidora ha assegurat que això ha sigut possible per "l'esforç absolut" i el "lliurament dels funcionaris" municipals "de diferents serveis" que "han funcionat tots com un rellotge perquè les ajudes arriben als seus destinataris".

D'aquesta manera, ha agraït el "treball, dedicació i esforç" dels empleats municipals. "Aquests dies ells han portat el que significa ser funcionari, treballador públic, treballant per a ajudar, de manera directa a milers de famílies que ho estan passant malament", ha asseverat.

Fins al 3 de març

Pilar Bernabé ha destacat que les sol·licituds per a rebre ajudes del Pla Resistir es poden presentar fins al pròxim 3 de març a través de la seu electrònica o del registre presencial de l'edifici municipal de Tabacalera.

L'edil ha advertit que els qui vulguen demanar-les han de tindre en compte que a més de fer la preinscripció han d'emplenar i presentar la sol·licitud definitiva.

"Vull recordar que la primera preinscripció no dóna dret a sol·licitud. És imprescindible emplenar i entregar la documentació, en la seu electrònica o en registre d'entrada, per a rebre l'ajuda", ha subratllat referent a això.