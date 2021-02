Cvirus.-Sanitat es reuneix amb el sector de l'esport per a marcar una desescalada "progressiva" en funció de la situació

Per part de la Generalitat Valenciana, en la reunió per a tractar els aspectes que s'han de tindre en compte en la fase de desescalada en aquest àmbit han estat presents la directora general de Salut Pública, Ofelia Gimeno, i el director general d'Esport, Josep Miquel Moya.

Així mateix, de l'àmbit esportiu, han participat en la Mesa de treball, el president de la Confederació de Federacions esportives de la Comunitat Valenciana (CONFEDECOM), Salvador Fabregat, el president de l'Associació de Gestors Esportius Professionals (GEPACV), Miguel Ángel Nogueras, el president del Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de la Comunitat Valenciana (COLEFCV), José Luís Herreros, Juan Carlos Gómez-Pantoja, delegat de la Federació d'Empresaris d'Instal·lacions Esportives, i la directora de la Fundació Trinidad Alfonso, Elena Tejedor.

Per açò, des de la direcció general de Salut Pública s'ha informat del context epidemiològic actual, i durant la reunió s'ha analitzat com serà l'obertura de les restriccions en aquest àmbit en funció de la situació. La finalitat és establir un full de ruta per a iniciar una tornada a la normalitat de forma progressiva en l'àmbit esportiu.

Des de Sanitat i Esport existeix la voluntat que es repetisquen aquestes reunions amb el sector per a "escoltar en tot moment i que es genere una interlocució directa entre totes les parts" amb la finalitat d'"afavorir la comunicació en els diferents contextos derivats per la pandèmia", segons les mateixes fonts.

Aquesta reunió se suma a la ja realitzada la setmana passada per la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, i el conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzá.