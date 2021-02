Un informe detecta hasta 40 vídeos que desaconsejan la vacunación contra la Covid en las principales redes sociales

El Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) ha alertado sobre la presencia en las principales plataformas de vídeo y redes sociales de un discurso contrario a la vacunación contra la Covid-19. En un informe, el CAC ha identificado y reportado a las plataformas Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube 40 vídeos que cuestionan la seguridad y la eficacia de las vacunas o la necesidad de ponérselas.

El 70% de estos contienen llamamientos explícitos a no vacunarse con mensajes como 'Por favor, no se pongan las vacunas' o 'No permita que le inoculen esto'. Además, se usan hashtags como #NoEtVacunis (no te vacunes). El mensaje que más se repite es el de negar la seguridad de la vacuna.

Para dar fuerza al mensaje se dice que la vacuna se ha desarrollado muy rápido y que se ha hecho aplicando técnicas innovadoras, como el ARN mensajero, que se califican de peligrosas y con riesgo de producir alteraciones genéticas.

Además, en el 40% de los videos se dice que las vacunas provocarían esterilidad y afectación neuronal en las personas inoculadas. Uno de los videos dice: "El precio de inocularse esta vacuna es que el 97% de los hombres quedarán estériles, pero además, si son niños pequeños nunca desarrollarán características sexuales secundarias. Serán una cosa así como andróginos, sin deseo sexual (...). El 45% de las niñas quedarán estériles. El daño neuronal, por otro lado, afectará a parte de su corteza neuronal".

Un 27,5% de los videos detectados niegan también la necesidad de las vacunas con mensajes que trivializan la gravedad de la enfermedad y minimizan las tasas de letalidad reales. Proponen tomar vitaminas como alternativa o aseguran que la Covid-19 no ha matado nadie que no tuviera una patología previa. "La Covid no mata, es una mentira, es una gran mentira. Solo ha muerto gente con patología previa", es uno de los mensajes que se difunden.

En este sentido, también se oponen a las restricciones y apuestan por estar "todos libres en la calle, cogiendo esta enfermedad" para conseguir una inmunización colectiva.

Personas "expertas"

El informe alerta de que en el 70% de los vídeos los discursos contra la vacunación los hacen personas que se presentan como expertas en el ámbito de la ciencia o de la medicina. De hecho, el 60% se presentan como médicos y el 10% como enfermeros.

En los mismos vídeos se hace un llamamiento a la viralización para que los mensajes lleguen a más gente y evitar las medidas de seguridad de las propias plataformas. El CAC ha constatado que plataformas como YouTube están adoptando cada vez más "medidas de moderación", puesto que solo se ha detectado un vídeo.

El informe del CAC ha sido validado científicamente por el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña y por el Consejo de Colegios de Enfermeras y Enfermeros de Cataluña. Además, el CAC ha informado a las empresas proveedoras del servicio sobre la presencia de estos contenidos.

El presidente del CAC, Roger Loppacher, ha afirmado que es "muy grave" que cuando toda la comunidad científica y técnica reconoce la necesidad de la vacuna para salir de la situación actual, se cuestione su eficacia y seguridad y se desinforme la población. "Apelamos a la responsabilidad de las plataformas y de los proveedores de servicios de internet para resolver la situación de manera inmediata", ha reclamado.

El presidente del Consell de Colegios de Médicos de Cataluña, Jaume Padrós, ha defendido la seguridad de las vacunas y ha afirmado que el hecho de que se hayan desarrollado rápido responde a la colaboración mundial y al uso de las nuevas tecnologías. "La prioridad ahora es que las vacunas lleguen a todo el mundo y las 'fake news' son un obstáculo contra el cual tenemos que luchar para conseguir este objetivo absolutamente necesario", ha añadido.

Desde el Consejo de Colegios de Enfermeras y Enfermeros de Cataluña, Estrella Martínez ha lamentado que la desinformación sobre vacunas no es un fenómeno nuevo pero ha añadido que antes era más fácil de localizar y rebatir. Ha afirmado que este ha crecido exponencialmente con las redes sociales y por eso ha apostado para "empoderar a la población para detectar esta pseudociencia".