Ana Murcia: "La gente prefiere el trato humano, que les dé yo el periódico"

Durante este año de pandemia, 20minutos ha mantenido su edición en papel con un objetivo primordial: hacer llegar la información a un gran número de personas dentro de las ciudades en las que opera, cuando estar al día ha sido (y es) más importante que nunca.

Ana es una de las caras visibles del medio. Esta repartidora lleva dos años entregando el periódico, que tiene una marcada labor social, y haciendo posible su distribución, de forma gratuita y en mano, a los lectores.

Pregunta: ¿Cuánto llevas trabajando en el reparto de 20minutos?

Respuesta: Llevo unos dos años trabajando de repartidora en el barrio de Collblanc de Barcelona. Alguna vez me trasladan a otro sitio, pero este es mi punto de siempre, aquí me conoce todo el mundo. Este es un barrio de gente muy mayor. Los vecinos son muy amables y, aparte, me gusta el jaleo, hablar con ellos, preguntarles qué tal...

P.: ¿Cómo fue la vuelta a tu punto de reparto?

Estuvimos sin repartir desde marzo hasta mediados de mayo. Collblanc es un sitio donde todo el mundo se conoce y me dio alegría volver, pero también tristeza, porque cuando llevaba un par de días sin ver a alguna persona, pensaba: "A ver si ya no van a estar". Pero me han vuelto todos, no he tenido bajas. Aquí la gente prefiere el trato humano, que le dé el periódico antes que cogerlo del carro.

P.: ¿Hay alguna diferencia en el día a día tras la vuelta?

R.: No he notado ninguna diferencia con el reparto de antes de la pandemia a ahora, porque todos están pendientes del bienestar del resto. Reparto igual que repartía antes. La gente al principio sí que no sabía que habíamos vuelto, pero ya todos salen temprano y vienen a por su ejemplar. Les da mucha alegría verme y, como yo también soy mayor, cuando falto un par de días porque me cambian de sitio, se preocupan por si me he puesto mala...

P.: ¿Tienes un vínculo especial con algún lector?

R.: Había un señor de más de 90 años, que ya falleció, que cada viernes me traía el desayuno. Le decía que no podía comer porque estaba trabajando, pero él iba siempre a la cafetería, compraba un cruasán de chocolate y me lo envolvía. Ya lo llamaba por su nombre y teníamos muy buena relación.

Luego te hacen regalitos, te dan caramelos... En Navidad me regalaron un oso de peluche con un cartel de 20minutos; un oso repartidor. Me hizo la misma ilusión que a una niña pequeña, ahora lo tengo en un sitio preferente en casa.