CCOO emplaza a Cecam a abrir las mesas de negociación para que no decaiga ningún convenio colectivo

Así lo han manifestado en rueda de prensa este lunes en Albacete, la secretaria regional de Acción Sindical y Formación Sindical de CCOO en la región, Carolina Vidal y la secretaria general de CCOO Albacete, Carmen Juste, antes de mantener un encuentro online con delegados sindicales de Comités de empresa de sectores esenciales en la provincia.

"Si algo entendemos que ha de quedar claro es la importancia del valor del trabajo en la pandemia. Ha habido trabajadores y trabajadoras imprescindibles, pero todos y todas en esta región han sido esenciales para que social y económicamente hayamos podido mantener la estabilidad", ha indicado Vidal.

A su juicio, no se puede tener a los trabajadores "con condiciones laborales precarias, sean o no imprescindibles, los consideremos o no esenciales, ha quedado demostrado que quienes han estado ahí, mañana, tarde y noche, incluso con el riesgo de poner en peligro su salud han sido las personas trabajadoras".

Según CCOO, la pandemia ha cambiado la forma de trabajar, de producir, incluso la forma de vivir y eso hace que tengamos que enfrentarnos a nuevos retos en la negociación colectiva y aunque el sindicato es consciente de las dificultades que las empresas van a tener que afrontar también lo es "del valor de los trabajadores y trabajadoras".

Por ello desde el sindicato, según ha informado en un comunicado, ofrecen toda la negociación necesaria para flexibilizar de forma pactada lo que haga falta, pero sin perder derechos, planteando todos los retos, planes de recuperación y fórmulas que sean necesarias, pero siempre pactadas.

RETOS

Entre los retos que tenemos que afrontar en la negociación colectiva está limitar la temporalidad, apostar por la subrogación en las contratas de los servicios públicos, apostar por la estabilidad en el empleo, por un uso racional de las empresas de trabajo temporal, abordar el trabajo a distancia, la digitalización o la conciliación.

Por su parte, la secretaria general de CCOO Albacete también ha hecho hincapié en que la negociación colectiva debe ser una herramienta fundamental para mejorar las condiciones de trabajo en los sectores esenciales en los próximos meses. "2021 debe ser un año decisivo para la negociación colectiva".

"Primero nos tenemos que ocupar de la salud, pero con la mirada puesta en la firma de los cinco convenios que tenemos por delante para negociar en este año en la provincia de Albacete", ha detallado.

Como ha manifestado, en la negociación colectiva hay que abordar la regulación de las plataformas digitales, del trabajo a distancia, de los planes de igualdad -en los que se elabore un estudio de la brecha salarial- y, por supuesto, retomar la subida del SMI y la derogación de la reforma laboral y de la de pensiones deben ser la punta de lanza para luchar contra la pobreza y la precariedad, ha afirmado Juste.

Se han producido en estos meses avances importantes fruto del diálogo social, avances que han pasado por mejorar la protección social, reducir la brecha de género como con el nuevo complemento para reducir esta brecha en las pensiones contributivas, o el reconocimiento de las enfermedades profesionales de las y los trabajadores sanitarios y sociosanitarios afectados por la COVID-19.