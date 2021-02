Bonig aboga por un centro derecha "fuerte y unido" pero pide abordar cualquier acuerdo con "prudencia y discreción"

Así se ha pronunciado Bonig este lunes en una rueda de prensa preguntada al respecto de una posible unión del PP con Ciudadanos, donde ha considerado que estas propuestas son "cebos de la izquierda", por lo que cualquier posible pacto debería realizarse "de forma discreta". "Mientras pensamos si nos unimos, si subimos, si bajamos, si fusión o absorción", ha afirmado, "las colas del hambre están aumentando y hay empresas cerrando".

Bonig ha asegurado que "a la gente, las cuestiones de partido no le interesan". "Yo cojo el transporte público y nadie me pregunta ni de la ley electoral ni de las puñeteras fusiones", ha aseverado. Por ello cree: "No hay que estar todo el día hablando de nosotros, porque mientras nos olvidamos de lo que le importa a la gente".

Así, ha indicado que "un voto del centro derecha fraccionado beneficia a la izquierda", y se ha preguntado: "¿Por qué no se fusionan el PSOE y Podemos?".

Preguntada sobre si se "fía" de Ciudadanos, ha asegurado: "Yo me fío de la palabra de la gente. Si luego no cumple o sí que cumple, de todo hay en la viña del señor", ha manifestado, al tiempo que ha defendido que ella es "una persona de palabra": "Me lo han reconocido hasta (los síndics de PSPV y Compromís) Manolo Mata y Fran Ferri, cuando doy mi palabra he cumplido, y cuando digo que no, es que no".