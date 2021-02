Familiars i simpatitzants es concentren davant comissaria en suport als detinguts en les protestes per Hasél a València

Entorn de les 12.30 hores del migdia, un grup de persones convocades per mitjà de les xarxes socials s'ha congregat enfront de les dependències policials on romanen les persones arrestades. Entre els participants es trobaven familiars i amics dels detinguts.

Al cap d'uns minuts, la mare d'una dels arrestats s'ha dirigit als assistents per a demanar que es marxaren i expressar la gratitud dels detinguts: "Estan bé, els advocats diuen que estan bé. Realment vos ho agraeixen, saben que estem ací, vos demanem les famílies i ells que ens anem cadascú a la nostra casa i descansem. Serenitat perquè açò és llarg, està clar que açò hui no s'acaba però el que sí s'acaba és estar ací en aquests moments".

La dona ha explicat la seua esperança que, després que passen a disposició judicial, "quedaran absolutament lliures". Fonts coneixedores han confirmat a Europa Press que sobre les 13.30 hores els arrestats encara no havien passat a disposició judicial, a l'espera que les forces de seguretat completaren les diligències.

Igualment, en declaracions als mitjans, aquesta mare ha insistit que els detinguts "estan bé" i ha apuntat que "no saben per què estan ací, perquè realment l'única cosa que van fer és a dir que volen llibertat d'expressió".

"Ells absolutament no van fer res que poguera donar motiu al fet que estiguen ací retinguts, per açò estan tranquils", ha sostingut, abans d'afegir que "açò no s'acaba hui" perquè, "per desgràcia, sempre estem veient que açò últimament s'allarga molt". "Açò sí, saben que els estimem, els recolzem i que estem amb ells", ha postil·lat.

No obstant açò, els assistents han romàs més temps en el lloc, fins a passades les 13.00 hores. Durant eixe temps, diversos agents de la Policia Nacional han advertit les persones allí reunides que havien de mantindre la distància i que, si no eren convivents, podrien alçar-se propostes de sanció en virtut de les restriccions per a frenar la transmissió del coronavirus.

Finalment, els participants han anat abandonant el lloc progressivament fins a quedar dissolta la protesta entorn de les 13.30 hores.