Raúl, de 'La isla de las tentaciones', sorprende en Instagram con una foto en la que está irreconocible sin su melena 

La última edición de La isla de las tentaciones prometió ser mejor que las dos anteriores y parece que los concursantes se han tomado esto al pie de la letra. Con tal solo cuatro programas emitidos (esta noche podrá verse el quinto), algunas de las parejas ya están desmoronadas por completo.

Muchas de las cosas que iban a pasar se desvelaron al filtrarse vídeos comprometidos entre las chicas de Villa Montaña y algunos de los tentadores. Pocas son las parejas que quedan y que se ven realmente fuertes como para superar esta prueba.

Raúl, pareja de Claudia, ha despertado el cariño de los fans y ha llamado la atención por su melena. Sus rizos, sin embargo, no conquistaron a ninguna de las tentadoras en una primera impresión, ya que no le fue otorgado ni un solo collar. Ahora, se puede ver cómo era el canario cuando no llevaba el pelo largo.

Con el pelo corto y una expresión eufórica, el concursante posa junto a su amigo. Aun con menos cabellera, puede seguir presumiendo de pelo bonito y rizado.

La de Raúl y Claudia parecía una de las pocas relaciones que se salvaría, según lo que se ha visto del reality hasta ahora. No obstante, por error, el concursante desveló en Viva la vida que ya no estaban juntos. Se desconoce si el motivo ha sido causado por su participación en La isla o no.

En la última hoguera, que se emitió la semana pasada, se pudo ver a Raúl bastante preocupado por la naciente complicidad entre su novia y el tentador Toni. Claudia se está dejando querer, pero de momento no se ha emitido nada que haga sospechar que le ha sido infiel.

Ambos empezaron manteniendo una relación abierta que solo conservaron unos meses. Tras eso, Claudia siempre tuvo alguna duda sobre Raúl y ese fue el motivo de participar en La isla de las tentaciones. Habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y si, finalmente, la pareja ha acabado rota debido a su incursión en la telerrealidad.