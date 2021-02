El edil de Festejos de Carrión alega que trabaja "a tiempo completo" y niega que el PP rechazase su liberación

El concejal del PSOE ha alegado que además del área de Festejos dirige las de Tráfico y Movilidad y es coordinador del Área de Seguridad Ciudadana y segundo teniente de alcalde, además de "apoyar en otras áreas del Ayuntamiento cada vez" que es necesario.

Manuel José ha matizado que su liberación, que aún no es efectiva, no es completa tal y como afirma el PP, sino que se circunscribe a una liberación parcial, "pero trabajando a jornada completa todos los días con dedicación absoluta".

"Por supuesto, no va a salir del dinero ahorrado por la ausencia de festejos en el pueblo, sino del presupuesto municipal", ha dicho criticando que el PP "intente usar políticamente la pandemia para desgastar al Gobierno socialista".

Así, ha defendido que el Ayuntamiento "ha destinado desde el inicio de la pandemia más del triple de la asignación presupuestaria destinada a festejos y por supuesto de fondos propios, para hacer frente a las consecuencias del Covid19, tanto en ayudas sociales, como en contratación excepcional de personal para desinfección, material y EPI para residencia de mayores, colegio, guardería, ayuda a domicilio, afrontando este Ayuntamiento gastos y competencias que no le son propias".

Igualmente, avisa de que "desde marzo de 2020 ha sido más que evidente la falta de interés de la portavoz del PP por la crisis generada por la pandemia en el municipio, ya que en contadas ocasiones se ha interesado por la gestión y las medidas que ha ido tomando al respecto este Ayuntamiento.

Asimismo, ha criticado el "cinismo" del PP al denunciar una liberación municipal cuando "lo primero que propuso el Partido Popular en la primera reunión de la comisión económica en el año 2019 fue que los concejales cobraran por asistir a los plenos, lo cual no fue aprobado". Es más, ha avisado de que la portavoz del PP no asistió a la votación criticada por la misma y su grupo no votó en contra como ella asegura, sino que se abstuvo.