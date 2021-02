Cvirus.- Igualtat estudiarà si s'exigeix estar vacunat per a poder ingressar en una residència

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, estudiarà amb el sector i la Conselleria de Sanitat una nova normativa per a regular com ha de ser la vida en les residències després de la vacunació i si s'estableix l'exigència d'estar immunitzat contra la covid per a poder ingressar.