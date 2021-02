El Cupó Diari de l'ONCE deixa en Sagunt 'La Paga' de 3.000 euros al mes durant 25 anys

La venedora Amalia Navarro Giraldo és qui "ha portat la il·lusió de l'ONCE" a la capital del Camp de Morvedre, amb eixa 'paga' de 3.000 euros al mes durant 25 anys, més el premi de 35.000 euros al cupó premiat, en total 935.000 euros. Té el seu punt de venda en el quiosc de l'Avinguda de la Hispanitat de la ciutat.

"El client va triar el seu número amb el meu TPV i va encertar un premi de 935.000 euros amb pagues mensuals, per només 2 euros. Estic molt feliç per haver donat aquest premi. No perdem mai la il·lusió perquè la vida ens pot oferir oportunitats com aquesta", explica la venedora en un comunicat.

Amalia treballa com a venedora ONCE des de fa quatre anys, té discapacitat física i anteriorment va treballar com a autònoma en una cafeteria.

D'altra banda, a Alzira, el venedor Bernardo Ull Armengol ha deixat 35.000 euros en un cupó premiat, que va vendre des del seu punt de venda de l'avinguda Llibertat de l'Ensenyament del Polígon de la Carretera d'Albalat (Alzira).

El cupó del 17 de febrer, dedicat al Dia Internacional del Joc Responsable, també ha deixat premis a Arrecife.