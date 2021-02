Prorroguen fins a 2030 el funcionament de la central nuclear de Cofrents

El ple del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha informat favorablement aquest dimecres sobre la sol·licitud de renovació d'autorització d'explotació de la central nuclear de Cofrents (València) fins al 30 de novembre de 2030.

El dictamen emés, segons informa el CSN en un comunicat, inclou nou límits i condicions, acompanyats de cinc Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), als quals quedarà sotmés el funcionament de la instal·lació -que gestiona Ibedrola- en aquest nou període.

La decisió es basa "en la comprovació del funcionament correcte de la central i del manteniment del nivell adequat de seguretat per a continuar la seua operació, així com en la constatació de la resposta adequada del titular als requisits normatius aplicables".

Precisament la setmana passada dirigents de Compromís, EU, Podem i ERPV van recolzar a portaveus de la plataforma Tanquem Confrents per a reclamar que s'atenga l'acord de les Corts Valencianes de 2017 i no es prorrogara la llicència de funcionament a aquesta central nuclear.

Al març de 2017, el ple del Parlament valencià va aprovar una proposició no de llei presentada conjuntament per PSPV, Compromís i Podem, amb l'únic vot en contra del PP i l'abstenció de Ciutadans, on es reclamava el "tancament i el desmantellament" de la central.

Segons el comunicat remés aquest dimecres pel CSN, a conseqüència de l'avaluació d'aquest organisme estatal s'han resultat diverses propostes de millora de la seguretat, en gran manera identificades en la Revisió Periòdica de la Seguretat (RPS).

La central complirà 40 anys d'operació en 2024 i a partir d'eixe any entrarà, per tant, en la denominada Operació a llarg termini (OLP).

Entre els límits i condicions establides per a la concessió d'aquesta pròrroga es fa referència a requisits de tipus genèric, com a identificació del titular i explotador responsable, potència màxima autoritzada, documents oficials d'explotació de la central i el seu tràmit de modificació, informes anuals requerits, eixida d'embalums radioactius fora de l'emplaçament i requisits per a sol·licitar el cessament de l'explotació.

Però també al compliment de les propostes d'actuació del titular i dels seus compromisos adquirits, dels programes de millora de la seguretat i d'altres accions addicionals específiques que el CSN requereix mitjançant Instruccions Tècniques Complementàries (ITC).

Així mateix, s'hauran d'adoptar mesures de protecció contra riscos interns (inundacions internes i aspersió) o accions relacionades amb la gestió de l'envelliment i l'Operació a llarg termini (OLP).

D'altra banda, el ple del CSN ha informat favorablement del Pla de Gestió de Residus Radioactius i del Combustible Gastat, associat a l'operació a llarg termini.

D'igual manera, s'ha informat favorablement de la sol·licitud de renovació de l'autorització de protecció física presentada pel titular de Cofrents. Aquesta autorització entrarà en vigor simultàniament i pel mateix termini pel qual s'establisca l'autorització d'explotació.

Igualment, el ple ha sigut informat de l'estat de l'avaluació del procés de llicenciament de l'autorització de construcció del Magatzem Temporal Individualitzat (ATI) de Cofrents, així com del seu corresponent contenidor de combustible gastat.