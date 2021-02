Inicio "inmediato" de la "experiencia piloto" en Cazorla, Segura y Las Villas para recuperar el milano real

El citado programa de sueltas programadas ha sido objeto este miércoles de una pregunta en comisión parlamentaria por parte de la diputada socialista Mercedes Gámez, quien ha subrayado que "no existen los híbridos y no hay figuras intermedias".

De este modo, ha incidido en que "no es más que un plan de reintroducción encubierto, hecho al margen de la transparencia, de la participación y de la normativa legal". Ha añadido que también se "eluden" trámites técnicos y científicos, fundamentales que para que el proceso tenga mayores éxitos.

Al hilo, ha afirmado que no se han analizado las causas de la extinción de esta especie y, si no se saben, "no las pueden atacar" correctamente. "Este análisis que estaba en curso y que cuando llegaron al Gobierno lo metieron en un cajón". Y se inventan un nuevo termino", ha dicho Gámez, quien se ha preguntado si se hace por "miedo" a que se quedara "en blanco" la acción en esta materia.

CARENCIAS

"Inician esta idea sin desarrollar el programa de reintroducción, que debe figurar en la estrategia de conservación de la especie, no lo han hecho. La protección del milano real se incluye en la plan de recuperación y conservación de aves necrófagas, donde no se recoge un programa de reintroducción en estos términos; no aparece la construcción de un recinto de aclimatación y no aparece la ubicación del Parque de Cazorla, Segura y Las Villas para ello", ha manifestado.

La parlamentaria del PSOE jiennense ha apuntado que "a lo mejor" se ha elegido, "con muy poco rigor científico", porque "han vaciado el centro de cría de Guadaletín de alimoches -también alberga quebrantahuesos- y han pensado en introducir ahí los milanos".

De su lado, la consejera ha lamentado el empeoramiento de la situación de esta en las últimas tres décadas y ha pedido "no hacer demagogia" en este asunto, teniendo en cuenta que son "muchos años perdidos" y con los anteriores gobiernos de la Junta la población "pasó de 100 a 30 parejas".

Por ello, ante las "muchas dificultades" que atraviesa, "necesita esa experiencia que puede intentar solventar la situación". "El problema es que ustedes no lo intentaron y ahora dicen que esto no vale. Vamos a probar, quizás no vaga, de eso lo saben los técnicos, que son los que nos tienen que aconsejar cómo hacerlo", ha destacado.

Además, ha precisado que actualmente existen tres parejas de milano real en el sector occidental de Sierra Morena y 20, en Doñana", por lo que el proyecto se ha planteado en el citado espacio protegido jiennense. Así las cosas, ha abogado por "escuchar a todos los técnicos" e "intentar a hacer todo lo que esté a nuestro alcance".