Cvirus.- Confinats els alumnes de 3 a 5 anys d'un col·legi d'Elda per "un brot amb elevada transmissió"

La situació es va originar la setmana passada després de confirmar-se el positiu d'un docent que imparteix classe en infantil. Després de la realització de les proves PCR, diversos alumnes de les aules de 3 i 4 anys van donar també positiu, la qual cosa va obligar el centre a confinar dos de les nou aules per a evitar així la propagació del virus entre l'alumnat, segons han informat fonts del col·legi a Europa Press.

No obstant açò, el centre ha confirmat el confinament de quasi 200 alumnes en total després que ahir es notificaren més contagis entre els escolars d'infantil, per la qual cosa, en aplicació del protocol, tots els integrants de les nou aules hauran de guardar quarantena fins a dimarts que ve, 23 de febrer, tal com han detallat les mateixes fonts.

La Conselleria de Sanitat, per la seua banda, ha explicat, en un comunicat, que s'ha registrat un brot amb "una elevada transmissió" que, segons els primers informes de Salut Pública, i que, com en qualsevol altre cas de brots amb un nombre de contagis elevats, seqüenciarà el virus per a obtindre més informació.