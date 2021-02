Cvirus.- La incidència acumulada segueix baixant fins als 470,71 casos a la Comunitat Valenciana

D'aquesta manera, la Comunitat Valenciana, que ahir va deixar de ser l'autonomia amb la taxa més alta, se situa ja per darrere de Melilla, Madrid, Castella i Lleó i Andalusia i segueix acostant-se a la mitjana nacional, que està en 385,65 casos. Malgrat aquest descens continuat es troba encara lluny d'eixir de la zona de risc molt alt, establit en el llindar dels 250 casos.

Per la seua banda, la pressió assistencial també segueix baixant. En aquests moments hi ha 2.239 pacients covid ingressats en planta, 230 menys que ahir, amb el que la taxa d'ocupació passa del 20,05% al 18,28% i s'acosta el 15%, la barrera per a eixir de risc molt alt.

De la mateixa manera, hi ha 535 malalts en les unitats de crítics, 35 menys que ahir, amb el que el percentatge ha descendit del 46,04 al 43,15%. El risc molt alt s'estableix en superar el 25% d'ocupació.

Finalment, la taxa de positivitat, la qual mesura el percentatge de persones que donen positiu per a la infecció d'entre totes a les quals se'ls ha fet prova PCR, ha decrescut del 17,72% al 16,99%.