Centres educatius d'àrees valencianoparlants demanen un PEC progressiu per a matèries no lingüístiques en castellà

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha informat de la redacció d'aquest document, en el qual els equips directius d'aquests centres exposen que, davant la imminència d'elaborar el Projecte Lingüístic de Centre (PLC) segons la Llei 4/2018 de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme al sistema educatiu valencià, per a la seua aplicació en el curs 2021-2022, es troben "amb un greuge comparatiu davant les zones castellanoparlants".

"Estem assabentats que, arran de les mobilitzacions que es van dur a terme el curs passat en les comarques del sud per la seua disconformitat/incapacitat a l'hora de vehicular matèries no lingüístiques en valencià, segons els percentatges que disposa la llei, se'ls ha permès acollir-se a l'article 8, que contempla l'autorització de programes plurilingües experimentals sempre que complisquen els objectius de la mateixa, per a implementar de manera progressiva el PLC".

En aquest sentit, defenen que el seu alumnat, malgrat estar en una zona valencianoparlant, és "competent en llengua castellana en acabar els seus estudis, ja que el castellà és la llengua majoritària en els mitjans".

Per aquestes raons, reclamen la "possibilitat de fer una incorporació progressiva del castellà, pel que fa a poder garantir el compliment dels objectius que marca la llei respecte al domini del castellà".

"Necessitem normalitzar el valencià i no volem perdre drets lingüístics que ens han costat molt d'aconseguir. Som conscients que hem de complir la llei, però l'hem de complir tots i hem de poder acollir-nos tots a les mateixes facilitats per a implementar-la i vehicular matèries amb una llengua que no és la pròpia", argumenten.

"TRACTE IGUALITARI"

En aquest sentit, insisteixen a reivindicar "un tracte igualitari en tots els centres del sistema educatiu valencià i, en conseqüència", poder acollir-se a l'article 8 de la llei 4/2018 perquè se'ls autoritze, als centres que així ho sol·liciten, un PLC experimental progressiu en la vehiculació de matèries no lingüístiques en castellà.

Eixe pla, apunten, ha de ser "flexible en la possibilitat de plantejar l'aplicació dels percentatges treballant només aquelles competències lingüístiques que són deficitàries en l'alumnat per a garantir els objectius de la llei"

Per la seua banda, STEPV ha expressat el seu suport al manifest i recalca que, més enllà de la seua valoració de la Llei de Plurilingüisme, comparteix totalment l'escrit, "el qual té com a finalitat garantir un adequat tractament lingüístic que evite un retrocés en l'aprenentatge i domini de les llengües per part de l'alumnat valencià".

Per açò, aquest sindicat està fent gestions amb la Conselleria d'Educació perquè autoritze els programes experimentals sol·licitats pels centres educatius, conclouen.