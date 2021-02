Maite Zaldívar reapareció en Sábado Deluxe el pasado sábado. La ex de Julián Muñoz acusó a Isabel Pantoja de acabar con su vida y reconoció que nunca le perdonará lo que hizo con su familia. Zaldívar defendió que la cantante separó a su familia y tuvo mucho que ver con el alejamiento de su exmarido con sus dos hijas.

La invitada habló sin tapujos de su paso por la cárcel tras ser condenada a dos años y medio de prisión por su involucración en el caso Malaya. La ex esposa del ex alcalde de Marbella habló, también, del ingreso en prisión de la que en ese momento era pareja de su ex marido. Zaldívar defendió que hubo grandes diferencias entre su detención y la de Isabel Pantoja y que la cantante gozó de un trato de favor entre rejas.

El equipo de El programa de Ana Rosa ha querido verificar si las afirmaciones de Maite son ciertas y se ha puesto en contacto con alguien que convivió con la artista sevillana en la cárcel. La fuente del magazine matutino de Telecinco asegura que Pantoja no fue una reclusa al uso y que su llegada revolucionó la prisión de Alcalá de Guadaira.

El resto de reclusas la admiraban

Pepe del Real ha explicado que antes de la llegada de la tonadillera se convocó una reunión en la que se advirtió a los funcionarios de la importancia de no filtrar información sobre la nueva presa al exterior. Además, se advirtió a los reclusos de la necesidad de mantener la integridad de la nueva.

Según ha contado el colaborador, Isabel Pantoja suscitaba admiración entre el resto de sus compañeras, algo similar al efecto que produce en sus fans, y que hizo un buen uso de esta ventaja. "Llegó bastante temerosa, no se dejaba ver, pero es cierto que tanto las reclusas que la admiraban, como los funcionarios le facilitaron un poco la adaptación", ha comentado Del Real.

Evitaba comer en el comedor y salir al patio

Al parecer, la artista no salía comer en el comedor y tiraba de aquello que podía comprar en el economato, además, según detalla esta fuente, Isabel también evitaba salir al patio con el resto de sus compañeras. Asimismo, la cantante intentaba mantener su mente ocupada participando en talleres y manteniendo largas charlas con la directora del centro penitenciario.

No obstante, donde más disfrutaba Pantoja era en el módulo donde las reclusas conviven con sus hijos. Según asegura la fuente de AR, la viuda de Paquirri no disfrutó de un trato de favor, sino que gracias a la admiración que suscitaba entre el resto de reclusas tuvo una estancia más llevadera en prisión. "Había tareas diarias que ella quería evitar y tiraba para las tareas diarias de algunas presas de confianza", ha explicado el colaborador.