CCOO Servicios La Rioja expresa su solidaridad "con las empresas y los trabajadores afectados por las restricciones"

Además, CCOO invita a la patronal riojana "a escuchar las propuestas que tenemos sus trabajadores como parte de las Empresas que somos y luego a manifestarse".

"No sólo para decir que sin trabajar no podemos pagar impuestos, o que sin ayudas no podemos seguir adelante porque se nos acaban los recursos, o para criticar las políticas sanitarias que han decretado el cierre de nuestros centros de trabajo, sino para exigir conjuntamente medidas preventivas básicas a nuestros clientes para trabajar con ellos y lograr un lugar de encuentro seguro, con limitaciones temporales, con aforo controlado...", afirman en un comunicado de prensa.

Así las cosas, prosiguen, "no podemos dejar en manos de ciertos líderes empresariales una labor tan pesada como sostener nuestra fuerza de empleo, gestionar bien los ERTE y preparar la vuelta a la actividad con potencia renovada, sostenible y responsable. Solos no".

La pandemia lleva en nuestro día a día desde antes del 12/03/2020 en que se decretó el Estado de Alarma: "¿cuántos comités de seguridad y salud has visto convocar?, ¿cuantas reuniones con las Delegadas de Prevención? Ese es el camino".

"Es necesario garantizar la viabilidad de los negocios asociados al sector de hostelería y turismo, porque son la forma de garantizar el empleo en La Rioja de muchas personas, porque además dinamizan otros sectores como el comercio riojano y porque el carácter acogedor y hospitalario riojano nos lleva a ello. Para proteger el empleo y garantizar una capacidad de trabajo tras la pandemia, debemos trabajar también durante la pandemia, pero de manera diferente, con medidas de protección individual (EPI) y colectiva (EPC) y no sólo esperando que se produzca el milagro para seguir haciendo lo mismo que antes", consideran.

CCOO SERVICIOS LA RIOJA aboga "por avanzar en la interlocución social, por invertir en la formación de las representantes de las trabajadoras, por diseñar conjuntamente Planes de desarrollo sectorial sostenible y responsable, por hacer que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales junto a la Ley del Estatuto de las Trabajadoras nos permitan sacar del Dialogo Social un conjunto de medidas que nos permitan afrontar la realidad con fiabilidad, seguridad y rentabilidad".