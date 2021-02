Cvirus.- La Coordinadora de l'Oci i l'Hoteleria acusa el Consell d'excloure'ls de la taula de treball

Des de la CEOH assenyalen que va ser en el marc de la reunió mantinguda amb els representants del Consell durant una protesta l'11 de febrer, quan el Govern valencià "va adquirir el compromís" i va anunciar la "imminent" activació i convocatòria de la Taula de Treball per a la desescalada del sector, com a resposta a la demanda plantejada per escrit al president, Ximo Puig, de dos dies abans.

"Per desgràcia, el Govern del Botànic repeteix l'error que ja va cometre en dissenyar el Pla Resistir sense comptar amb la participació de la Coordinadora, desenvolupant un procés negociador únicament amb les associacions integrades en la CEV, que va acabar convertint-se en un fracàs com a conseqüència de la falta de recursos assignats", critiquen des de l'entitat en un comunicat.

La CEOH sosté que el Resistir és un pla "purament testimonial, ja que que a penes ha permès proporcionar un 2% de les pèrdues que vé patint el sector de l'oci i l'hoteleria durant els últims 11 mesos que romanen tancats o amb severíssimes restriccions".

Davant aquesta situació, la CEOH demana al Consell "reconduir" la situació i reclama l'engegada d'una taula de desascalada que incloga "tots" els col·lectius. De la mateixa manera, la Coordinadora vol manifestar el seu interés per "normalitzar" la seua col·laboració amb la CEV, una cosa que ja han traslladat a la seua presidència i, en aquest context, reivindicar la seua incorporació a la taula de treball "que exclou les organitzacions que porten temps defenent i treballant per les pimes i amb capacitat de realitzar propostes concretes i operatives per a intentar salvar el major nombre possible d'empreses i llocs de treball".

NOVES PROTESTES

En aquest context, la Coordinadora ha anunciat que reactiva el seu calendari de protestes i que dijous que ve 18 es duran a terme a Alacant i Castelló, i que el dia 25 de febrer es traslladarà, de nou, davant les portes del Palau de la Generalitat.

Juntament amb aquestes mobilitzacions, la Coordinadora ha anunciat també la "immediata" presentació d'un recurs davant el decret del passat 12 de febrer que imposava el tancament de les pimes i la presentació de "centenars de reclamacions patrimonials" a la Comunitat Valenciana, en els quals denunciarà la "inconsistència jurídica i tècnica dels decrets en els quals s'han recolzat els tancaments de les pimes hosteleres".