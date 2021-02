Quién es Elçin Afacan la actriz turca que da vida a Melek Yücel en la serie 'Love is in the air'

Love is in the air es una de las series de televisión más exitosas del momento. La historia de amor turco entre Eda y Serkan ha conquistado el corazón de miles de espectadores en España tras su emisión en distintos canales de Mediaset, aunque parece que su romance se complica tras la decisión de Eda de marcharse a Italia.

Una de las amigas de la protagonista con la que siempre se deshaoga es Melo (Melek Yücel), cuyo personaje es interpretado por la actriz turca Elçin Afacan. Pero, además de su papel en Love is in the air, ¿cuál ha sido la trayectoria de esta joven actriz?

Elçin Afacan es de origen turco, nació en Estambul y tiene 30 años de edad. Tras completar su educación en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan (Estambul) dio el paso al mundo de la interpretación con su primera actuación en el programa Our Mission Comedy (2016) retransmitido por FOX Turquía.

Poco después, dio vida al personaje de Gülçin en la serie İçerde (2016) emitida en el programa de televisión Show TV y un año más tarde interpreto a una estudiante como personaje de apoyo en la serie Deli Gönül. En el año 2019 volvió a debutar en Bir Aile Hikayesi, también para FOX, donde interpretó a Beste Güneş.

Su popularidad fue en aumento y este año se ha disparado con la llegada de Love is in the air a España. Tiene cerca de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram y ha sido imagen de diversas revistas como Elle.