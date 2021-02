Puig insisteix que la desescalada serà "molt prudent" i en contacte amb els sectors afectats

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha insistit aquest dilluns que la desescalada serà "prudent, molt prudent" a la Comunitat Valenciana, tenint en compte les necessitats dels sectors afectats i sense "cap actitud impositiva en absolut".

"Per descomptat, la desescalada va a ser prudent, molt prudent, perquè no podem tornar arrere després de tot l'esforç de la societat valenciana", ha dit en roda de premsa a dues setmanes que finalitze el termini actual de restriccions, com el tancament total de l'hoteleria o el de les grans ciutats els caps de setmana.

Fins aleshores, Puig ha avançat que durant aquests 15 dies s'analitzarà la situació amb els experts de salut pública i "en contacte" amb els sectors afectats per a estudiar quines mesures es poden prendre per a millorar la seua situació.

També ha recordat que els contagis es generen en tots els espais on hi ha contactes, no només en bars i restaurants, i ha reconegut l'esforç de "cada família i negoci que té dificultats".

A partir d'ací, ha posat l'accent que el Consell no adoptarà "en absolut cap actitud impositiva" i mantindrà el diàleg amb els sectors "amb la màxima humilitat possible per a no adoptar posicions que siguen negatives". "Anem a intentar fer-ho bé i amb diàleg de tots els sectors", ha recalcat.

Respecte al pla de vacunació, Puig ha augurat que aquesta setmana serà "molt intensiva" en els centres de dia perquè la "gran obsessió" és punxar primer a la gent més vulnerable i després als sanitaris públics i privats, tant els que falten de primera línia com del conjunt del sistema.

També ha confiat que durant aquestes setmanes es puga començar a vacunar els majors de 90 anys, a més d'assegurar que les dosis arribades aquest dilluns a l'aeroport Barcelona seran distribuïdes a la vesprada a la Comunitat Valenciana després del seu trasllat per carretera.

"Nova generació" d'instituts sanitaris

En la seua compareixença, juntament amb el ministre Pedro Duque en una visita al CSIC, Puig ha garantit que la Generalitat mantindrà el suport a la ciència després de l'augment del 60% de la inversió en el pressupost del 2021, encara que ha reconegut que és necessari "repensar i redissenyar els grans instituts biosanitaris", davant les necessitats de personal detectades en centres com FISABIO.

Un altre dels objectius que ha apuntat és avançar en la desburocratització d'aquests centres i "d'alguna manera, buscar una nova generació d'instituts amb unes normes que siguen més proclius a la investigació amb la suficient seguretat". Això sí, ha remarcat que aquestes necessitats són generalitzades i que és una cosa que va traslladar al conseller d'Hisenda, Vicent Soler, perquè ho estudiara juntament amb les conselleries de Sanitat i Innovació.

El president valencià també ha tornat a defendre que la crisi sanitària ha d'obrir una oportunitat per a rellançar la investigació perquè "sense ciència no hi ha futur".