Gijón.- Hostelería con Conciencia hará valer su 'voz' en el Pleno y buscan unidad de acción a nivel estatal

El portavoz del colectivo, Félix Marcos, ha señalado a Europa Press que el borrador de las ayudas que prepara el Principado no difiere mucho de la anterior, por lo que no entienden la demora de la convocatoria, mientras que no ven ajustado a su problema los bonos al consumo que prepara el Ayuntamiento de Gijón.

El colectivo, que ha ofrecido este lunes una rueda de prensa en la iglesia de San José, de Gijón, en solidaridad por los compañeros que mantienen un encierro en este templo desde hace unos días y para dar a conocer sus próximas acciones, ha anunciado que mantienen un diálogo abierto con otras regiones para unidad de acción en cuestiones que les son comunes a todos, como pueda ser el tema de suministros y proveedores.

En cuanto a las acciones, además de su participación en el Pleno, que tendrá respaldo de representantes del colectivo desde la plaza Mayor, llevarán a cabo esta semana otro acto frente a la iglesia de San José.

"Por fin hacemos que nuestra voz se escuche en Alcaldía", ha apuntado sobre la intervención en la sesión plenaria. Entre otras cosas, van a dejar claro que los bonos que prepara sacar el Ayuntamiento gijonés son para incentivar el consumo, cuando ellos no tienen problema de clientes, sino de limitación de su trabajo por las restricciones sanitarias.

Preguntado por la sentencia del País Vasco que permite abrir a la hostelería, ha dejado claro que ellos no son epidemiólogos ni juristas, pero tienen claro que hay que "vender la hostelería como un lugar seguro".

"No entendemos abrir porque sí", ha aclarado, pero sí el poder hacerlo bajo las medidas que se consideren oportunas, y al menos volver a las condiciones marcadas en las pasadas Navidades.